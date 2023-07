Gelekte beelden tonen Samsung Galaxy Watch 6 in volle glorie

Samsung Galaxy Watch 6 wordt volgende week 26 juli tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement verwacht. We hebben al veel van de gadget gezien, die in het weekend nog in het wild werd gespot op een vliegveld om de pols van een bekende voetbalspeler. Nu zijn er nog meer beelden gelekt waarop je het nieuwe, slimme horloge van heel dichtbij kunt bekijken.

Samsung Galaxy Watch 6

SnoopyTech heeft op Twitter op nogal eigenzinnige wijze een volledige bieb aan foto’s van de Galaxy Watch 6 gezet: van zowel de Classic-variant als de standaard variant. We zien van Galaxy Watch 6 beide varianten: 40 millimeter en 44 millimeter. Hetzelfde geldt voor Galaxy Watch 6 Classic, maar dan 43 millimeter en 47 millimeter. Die laatste is vooral interessant, omdat de populaire draairing terug is die enorm werd gemist op de vijfde watch van Samsung. Wel is het dus nogal een groot ding als je voor de 47 millimeter-versie gaat: het grootste van Samsung tot nu toe.

De grote vraag is wat het horloge kost. De Galaxy Watch 5 had een adviesprijs van 299 euro voor de kleine versie en 329 euro voor de grotere versie, terwijl de Pro-variant 469 euro kostte (en de duurdere versie 519 euro). De verwachting is dat Samsung daar 20 tot 30 euro bovenop doet. In een lek van werd gesproken over een prijs van 319,99 euro voor de kleine 6 en 369,99 euro voor de grotere variant. Het Classic-model kost 349,99 euro voor de 43 millimetervariant en 399,99 euro voor de 47 millimeter-variant, als we het lek van Dealabs mogen geloven.