​CapitaSpring is af: één van de grootste gebouwen van Singapore

Soms is het heerlijk om op Funda even die prijsklasse op een paar miljoen te zetten en te genieten: wat een gigahuizen. Even wegdromen bij wat misschien ooit van jou kan zijn, maar waarvan je nu alleen nog kan dromen. Hetzelfde geldt voor CapitaSpring. Het klinkt als een investeringsmaatschappij, maar het is een 51 verdiepingen tellend gebouw in Singapore . Met zijn 280 meter hoog is het één van de grootste gebouwen in de stad. Hij valt vooral op door zijn verticale urban jungle.

Urban jungle

Het 51 verdiepingen tellende CapitaSpring, ligt in het hart van het financiële district van Singapore op het terrein van een voormalige openbare parkeerplaats. Vier jaar na de start is het nu af. Bijna alle kantoorruimte en winkelruimte is al vergeven in het 93.000 vierkante meter (!) grote gebouw. Er zijn daarnaast allerlei restaurants in het gebouw te vinden. Het is zo bijzonder door zijn lijnen en het vele groen. Het is echt een urban jungle, maar tegelijkertijd door zijn grootte een soort verticale stad. Maar wel eentje waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Er zijn meer dan 80.000 planten te vinden in het gigantische bouwwerk.