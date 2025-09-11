Hyundai Concept Three: Bring Your Own Lifestyle op vier wielen

Hyundai heeft in München hun Concept Three onthuld, een auto die meer uit een futuristische videogame lijkt te komen dan uit een fabriek. Strakke lijnen, pixels die overal opduiken en een interieur dat eerder een lounge is, dan een cockpit. Het is alsof design en tech samenspannen om te laten zien dat dit de toekomst is: wen er maar aan. En dan dat bizarre detail in de vorm van Mr. Pix, een digitale mascotte die verstopt zit in het design. Niet als gimmick, maar als serieuze designkeuze. Combineer het met Hyundai’s Bring Your Own Lifestyle-widgets en je krijgt iets bijzonders. Een elektrische auto die niet om jou heen gebouwd is, maar mét jou meeverandert..
We weten inmiddels wel zo’n beetje hoe Hyundai het speelt. Ze noemen het een concept, maar negen van de tien keer staat dit soort modellen (met een paar kleine tweaks) gewoon over een jaartje in de showroom. Hetzelfde gebeurde met de Ioniq 5, dat was ook een concept. Eigenlijk een mindfuck, want een jaar later stond ie er. Gewoon omdat het kan. Dus ja, wat je nu ziet in München kan zomaar je volgende private lease of eigen auto zijn.
Daar is helemaal niks mis mee, want de Concept Three ziet er tegelijk scherp, speels en supercool uit. De Art of Steel-designtaal maakt staal tot iets elegants. Voeg daar die Aero Hatch-lijnen en de inmiddels iconische Parametric Pixels aan toe en je hebt een auto die zowel futuristisch als herkenbaar Hyundai is.
Wie de Hyundai-stand op de IAA Mobility binnenloopt, ziet meer dan alleen de Concept Three. De Insteroid bestaat inmiddels al een jaar, maar is nu veel verder doorontwikkeld. Nog radicaler, nog uitgesprokener, een jongensdroom die weg is gereden uit een videogame. Onze Koreaanse vrienden zeggen het niet letterlijk, maar aan alles voel je dat dit design de basis heeft gelegd voor de Concept Three.
Hyundai durft en heeft gewoon ongekend veel lef. Dat zagen we met de Insteroid, een auto die bijna buitenaards oogt en vooral bedoeld is om grenzen te verleggen. De Concept Three is daar een logisch vervolg op met wel wat minder ‘wow wat ís dit’ als je het netjes wilt zeggen. Maar wel een model dat laat zien hoe Hyundai de Insteroid-vibes vertaalt naar een auto die je straks gewoon op straat kunt tegenkomen.
De Concept Three voelt bijna alsof je Gran Turismo of Fortnite bent ingereden. De auto lijkt wederom te zijn ontwikkeld in de No-Limits modus. Pixelverlichting die diepte geeft, modulaire BYOL-widgets (Bring Your Own Lifestyle) om je cockpit naar smaak in te richten en een interieur dat meer aanvoelt als een designstudio dan een dashboard. Mijn gekleurde mening komt wel voort uit een persoonlijke voorliefde voor modern design, die teruggaat naar de tijd van Bauhaus uit het begin van de vorige eeuw. Het was een designstroming die deze Pixel-vibe direct had weten te omarmen.
En dan is er dus ook Mr. Pix, een speels karakter dat verstopt zit in de auto, met kleine easter eggs en interacties die we alleen bij Jeep zijn tegengekomen. Een flauwe gimmick misschien, maar het is precies de reden deze Three straks TikTok en Insta weet te veroveren.
De CEO van Volvo, Håkan Samuelsson, sprak deze week over een “nieuwe wereldorde” in de auto-industrie en waarschuwde dat enkele westerse merken het waarschijnlijk niet zullen overleven door de verschuiving naar elektrische voertuigen en de opkomst van Chinese automerken. En hij heeft gelijk, want de toon wordt gezet door merken uit Azië.
China pompt het ene na het andere merk de markt op. En Zuid-Korea, met Hyundai en Kia, heeft inmiddels wel bewezen dat ze veel meer zijn dan de ‘prijsbrekers’ van vroeger. Ze zijn designleaders” pushing tech met een portfolio dat straks weleens de standaard in Europa kan gaan bepalen.
De Concept Three en de Insteroid passen perfect in die lijn, uitgesproken, modern, en slim gericht op een jongere generatie die auto’s niet alleen wil rijden, maar ook wil beleven.
Hyundai kiest niet voor niets München om terug te keren na een afwezigheid van vier jaar. Europa is inmiddels dé EV-markt. Bijna 80% van de Hyundai’s die hier rondrijden, worden lokaal gebouwd. De Concept Three is duidelijk bedoeld als uithangbord met een strak design, slimme afmetingen (compact maar ruim). Het is ook een signaal dat Hyundai de lat in Europa behoorlijk hoog legt. Wie volgt doet mee, wie alleen kijkt komt a la Monopoly niet meer langs af: zo simpel is het inmiddels.
Met een lengte van 4,28 meter, breedte 1,94 meter en een wielbasis 2,72 meter, noemen we dit Europese afmetingen. Tungsten Gray buiten en Moonbeam Yellow van binnen, een kleurkeuze die toekomst heeft. Maar het zijn de pixels, de materialen en die Aero Hatch-lijn die je echt bijblijven.
Hyundai zegt dat het een concept is, maar dit voelt inmiddels als 80% productierijp. Reken er maar gerust op dat je ‘m binnen een paar jaar gewoon bij jou in de straat ziet staan.
De Hyundai Concept Three is overduidelijk geen dertien-in-een-dozijn EV. De auto toont karakter, flair en heeft genoeg tech-hints om de komende jaren een hype te genereren. Een beetje videogame, een beetje een designobject en tegelijk ook gewoon een serieuze kandidaat om straks in Europa rond te rijden en de show te stelen. Hyundai laat zien dat de voorhoede van die ‘nieuwe wereldorde’ in automotive wel degelijk vorm begint te krijgen. Anders zijn is de norm.