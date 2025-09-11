Hyundai Concept Three: Bring Your Own Lifestyle op vier wielen

Hyundai heeft in München hun Concept Three onthuld, een auto die meer uit een futuristische videogame lijkt te komen dan uit een fabriek. Strakke lijnen, pixels die overal opduiken en een interieur dat eerder een lounge is, dan een cockpit. Het is alsof design en tech samenspannen om te laten zien dat dit de toekomst is: wen er maar aan. En dan dat bizarre detail in de vorm van Mr. Pix, een digitale mascotte die verstopt zit in het design. Niet als gimmick, maar als serieuze designkeuze. Combineer het met Hyundai’s Bring Your Own Lifestyle-widgets en je krijgt iets bijzonders. Een elektrische auto die niet om jou heen gebouwd is, maar mét jou meeverandert..

We weten inmiddels wel zo’n beetje hoe Hyundai het speelt. Ze noemen het een concept, maar negen van de tien keer staat dit soort modellen (met een paar kleine tweaks) gewoon over een jaartje in de showroom. Hetzelfde gebeurde met de Ioniq 5, dat was ook een concept. Eigenlijk een mindfuck, want een jaar later stond ie er. Gewoon omdat het kan. Dus ja, wat je nu ziet in München kan zomaar je volgende private lease of eigen auto zijn.

Daar is helemaal niks mis mee, want de Concept Three ziet er tegelijk scherp, speels en supercool uit. De Art of Steel-designtaal maakt staal tot iets elegants. Voeg daar die Aero Hatch-lijnen en de inmiddels iconische Parametric Pixels aan toe en je hebt een auto die zowel futuristisch als herkenbaar Hyundai is.

De Insteroid als inspiratiebron

Wie de Hyundai-stand op de IAA Mobility binnenloopt, ziet meer dan alleen de Concept Three. De Insteroid bestaat inmiddels al een jaar, maar is nu veel verder doorontwikkeld. Nog radicaler, nog uitgesprokener, een jongensdroom die weg is gereden uit een videogame. Onze Koreaanse vrienden zeggen het niet letterlijk, maar aan alles voel je dat dit design de basis heeft gelegd voor de Concept Three.

Hyundai durft en heeft gewoon ongekend veel lef. Dat zagen we met de Insteroid, een auto die bijna buitenaards oogt en vooral bedoeld is om grenzen te verleggen. De Concept Three is daar een logisch vervolg op met wel wat minder ‘wow wat ís dit’ als je het netjes wilt zeggen. Maar wel een model dat laat zien hoe Hyundai de Insteroid-vibes vertaalt naar een auto die je straks gewoon op straat kunt tegenkomen.