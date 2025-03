Hyundai heeft maar liefst 18 iF Design Awards gewonnen wat redelijk uitzonderlijk is in de automotive industrie. Ter vergelijking, familielid Kia ontving vier prijzen in verschillende categorieën. Het toont aan dat Hyundai op dit moment een leidende positie heeft in designinnovatie binnen de auto-industrie.

Het automerk won prijzen voor innovatief en functioneel design in verschillende categorieën, van automotive tot branding en robotica. Het onderstreept nog maar eens de brede aanpak van Hyundai dat hiermee erkenning krijgt voor zowel voertuigen als laadoplossingen, expositieruimtes, gebruikerservaringen en marketingcampagnes.

Tijdens de jaarlijkse iF Design Awards beoordeeld een jury van 102 designexperts alle inzendingen op impact en relevantie. Dit jaar werd Hyundai bekroond in acht disciplines, waaronder automotive, productconcepten, industrie, service design, interieurarchitectuur, gebruikerservaring, campagnes en branding.