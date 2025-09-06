De nieuwe Hyundai IONIQ 9 van pixel tot planetarium

We moeten het eerste even over de Ioniq familie hebben. Een verhaal wat ooit begon met een bescheiden hybride met een iconische naam, geen nummer, geen poespas, maar wel de eerste stap richting iets groters, dat was wel duidelijk. Toen kwam die nummer 5. De Ioniq 5 een charmante, hoekige blokkendoos uit de toekomst, als een rijdend pixelkunstwerk. Niet zomaar een EV, maar een designstatement dat de markt verraste. En ja, nog steeds mijn persoonlijke favoriet.

Daarna was het de beurt aan de Ioniq 6. Een elegante coupé, een aerodynamische atleet, strak in de windtunnel die met gemak de horizon opslokt, en die – eerlijk is eerlijk – misschien wat te onopvallend briljant is en meer verdiend. Wat een geweldige auto.

Dan wordt het 2025 en wordt alles ineens groot, echt groot, de Ioniq 9. Laat ik het zo zeggen, als je in de 9 stapt, voelt het niet alsof je een auto instapt. Het voelt meer als een zen-lounge met wielen. Een soort van rijdende loft, of en dit is niet overdreven een privé planetarium, tenminste als je rond middernacht het dak opent en je ogen omhoog richt. Tijdens een sterrenreis naar Dark Sky Alqueva in Portugal kwam dat niet geheel toevallig perfect uit. We kwamen er om de melkweg te bewonderen, maar bleven stiekem net zo graag in de auto zitten. Liggend, stoelen achterover en beentjes omhoog.

Het panorama dak wijd open en dan kijken naar het heelal. Zelden heb ik zo genoten van de sterren, de stilte en m’n 9 die even voelt als een CamperVan. Tijdens het moment voor het slapen in een doorzichtige koepeltent vraag je je af hoe dit allemaal zo samen komt. De auto is een onderdeel van de beleving geworden. Ik denk er nog steeds aan en had ter plekke al beslist dat ik wat langer terugga naar Dark Sky Alqueva, zeker met een Ioniq 9 omdat het nog steeds voelt als een droom.

Comfort, ruimte, rust en de toekomst opnieuw uitvinden

De IONIQ 9 is groot. Met 5.07 meter bijna lomp groot zou je denken, maar nee, alles aan deze auto is ontworpen om ruimte niet alleen te benutten, maar ook te laten voelen. Geen druk dashboard, ondanks de toch vele knoppen die een soort feest van herkenning zijn. Soms moet je terug naar het verleden om de toekomst opnieuw uit te vinden. Tot die conclusie kwam ik samen met Eric-Yann Coulouvrat, de Franse interieur designer van de Ioniq 9. Het ruimteschip heeft een vlakke vloer, een verschuifbare middenconsole, een royale derde zitrij (waar je niet met je knieën in je nek zit) en als je het goed regelt, relaxstoelen die verder naar achteren kunnen dan je ex met bindingsangst. Denk daar maar even over na. In praktijk kun je de stoelen in de Ioniq 9 echt heel ver naar achteren kantelen. Zó ver, dat je er liggend naar de sterren kunt kijken.

Er is stilte, niet zomaar stil, maar dat diepe soort stilte dat je normaal pas hoort als je op een bergtop staat of ver weg van de snelweg bent. Active Noise Cancelling, geluiddempend glas en banden die meer lijken te rollen dan te rijden zorgen voor een cocon-effect. Je hoort je gedachten weer, handig want in deze auto ga je rijdend door een van de dunst bevolkte gebieden van Europa vanzelf nadenken. Ook over waarom nog steeds merken struikelen en het maar niet voor elkaar krijgen om een écht comfortabele cabine te bouwen waarin je je eigen volstrekt thuis voelt. Je zult maar graag lange roadtrips maken. Lees daarvoor maar eens ons boek Waanzinnige Roadtrips, dan begrijp je ook veel beter mijn statement over deze Ioniq 9,