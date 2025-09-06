De nieuwe Hyundai IONIQ 9 van pixel tot planetarium

We moeten het eerste even over de Ioniq familie hebben. Een verhaal wat ooit begon met een bescheiden hybride met een iconische naam, geen nummer, geen poespas, maar wel de eerste stap richting iets groters, dat was wel duidelijk. Toen kwam die nummer 5. De Ioniq 5 een charmante, hoekige blokkendoos uit de toekomst, als een rijdend pixelkunstwerk. Niet zomaar een EV, maar een designstatement dat de markt verraste. En ja, nog steeds mijn persoonlijke favoriet.
Daarna was het de beurt aan de Ioniq 6. Een elegante coupé, een aerodynamische atleet, strak in de windtunnel die met gemak de horizon opslokt, en die – eerlijk is eerlijk – misschien wat te onopvallend briljant is en meer verdiend. Wat een geweldige auto.
Dan wordt het 2025 en wordt alles ineens groot, echt groot, de Ioniq 9. Laat ik het zo zeggen, als je in de 9 stapt, voelt het niet alsof je een auto instapt. Het voelt meer als een zen-lounge met wielen. Een soort van rijdende loft, of en dit is niet overdreven een privé planetarium, tenminste als je rond middernacht het dak opent en je ogen omhoog richt. Tijdens een sterrenreis naar Dark Sky Alqueva in Portugal kwam dat niet geheel toevallig perfect uit. We kwamen er om de melkweg te bewonderen, maar bleven stiekem net zo graag in de auto zitten. Liggend, stoelen achterover en beentjes omhoog.
Het panorama dak wijd open en dan kijken naar het heelal. Zelden heb ik zo genoten van de sterren, de stilte en m’n 9 die even voelt als een CamperVan. Tijdens het moment voor het slapen in een doorzichtige koepeltent vraag je je af hoe dit allemaal zo samen komt. De auto is een onderdeel van de beleving geworden. Ik denk er nog steeds aan en had ter plekke al beslist dat ik wat langer terugga naar Dark Sky Alqueva, zeker met een Ioniq 9 omdat het nog steeds voelt als een droom.
De IONIQ 9 is groot. Met 5.07 meter bijna lomp groot zou je denken, maar nee, alles aan deze auto is ontworpen om ruimte niet alleen te benutten, maar ook te laten voelen. Geen druk dashboard, ondanks de toch vele knoppen die een soort feest van herkenning zijn. Soms moet je terug naar het verleden om de toekomst opnieuw uit te vinden. Tot die conclusie kwam ik samen met Eric-Yann Coulouvrat, de Franse interieur designer van de Ioniq 9. Het ruimteschip heeft een vlakke vloer, een verschuifbare middenconsole, een royale derde zitrij (waar je niet met je knieën in je nek zit) en als je het goed regelt, relaxstoelen die verder naar achteren kunnen dan je ex met bindingsangst. Denk daar maar even over na. In praktijk kun je de stoelen in de Ioniq 9 echt heel ver naar achteren kantelen. Zó ver, dat je er liggend naar de sterren kunt kijken.
Er is stilte, niet zomaar stil, maar dat diepe soort stilte dat je normaal pas hoort als je op een bergtop staat of ver weg van de snelweg bent. Active Noise Cancelling, geluiddempend glas en banden die meer lijken te rollen dan te rijden zorgen voor een cocon-effect. Je hoort je gedachten weer, handig want in deze auto ga je rijdend door een van de dunst bevolkte gebieden van Europa vanzelf nadenken. Ook over waarom nog steeds merken struikelen en het maar niet voor elkaar krijgen om een écht comfortabele cabine te bouwen waarin je je eigen volstrekt thuis voelt. Je zult maar graag lange roadtrips maken. Lees daarvoor maar eens ons boek Waanzinnige Roadtrips, dan begrijp je ook veel beter mijn statement over deze Ioniq 9,
Hyundai heeft gelukkig de neiging om hun auto’s niet te laten schreeuwen. Geen overdreven grille of Koreaans bling bling al ben ik daar weer wel een fan van als ik in Zuid-Korea ben. De Ioniq 9 heeft iets kalms. Een elegante bijna bootachtige achterkant, een strak front en pixelachtige verlichting waar duidelijk over is nagedacht. Ook over de vorm en hoe de lucht eromheen stroomt. Het is de eerste Hyundai met een ‘dual-motion Air Flap systeem’ ahum. Dat klinkt nou niet bepaald sexy maar het is wel slim. Het zorgt er namelijk voor dat de luchtstroom zich aanpast aan wat je aan het doen bent. Wil je op je gemak toeren, dan gaat alles dicht voor een maximale stroomlijn. Wil je echter toch even sportief rijden, dat gaat overigens prima met deze joekel van een auto, dan open je ‘m voor wat extra koeling.
Je krijgt gelukkig geen overload aan kleurtjes, geen glanzend piano black waar je meteen je iedere vingerafdruk op ziet, maar wel een interieur met slimme keuzes, natuurlijke tinten en verlichting die je kunt aanpassen aan je stemming, of je outfit als je naar de sterren ligt te kijken.
Verwacht vooral geen race-DNA. Dit is geen auto waarin je de Nürburgring even mee wil pakken, en dat zou echt ook nergens op slaan. Wat je wél krijgt is stabiliteit, rust en heel veel controle. Voor wie liever op warp speed dan in zen-modus rijdt is er de Performance AWD, tevens de krachtigste aandrijflijn met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Deze uitvoering is rap zat als je een sprintje wil trekken (0-100 gaat in iets meer dan vijf seconden), maar het voelt nooit alsof hij zich moet bewijzen. Het is allemaal heel erg smooth en dat is precies wat deze auto best bijzonder maakt.
Het sturen is licht maar toch precies, je hebt ook niet het gevoel dat je in ruim 5 meter lange SUV aan het rijden bent. Het onderstel is adaptief en weet wanneer je gewoon chill wil rijden of wanneer het allemaal net een tikkie strakker mag. Dan is er ook nog die luchtvering-achtige vibe die dankzij de automatische niveauregeling, of je nu alleen rijdt of met een volle bak en een caravan op de trekhaak, de boel perfect in balans weet te houden.
In de Ioniq 9 zit veel tech, heel veel maar dan wel op een manier zodat je niet eerst een cursus moet volgen of vijf menu’s moet doorspitten voordat je de airco snapt. Het gebogen dubbele scherm is logisch opgebouwd, het infotainment systeem werkt snel en intuïtief en de nieuwe AI-assistent is een van de weinige stembedieningssystemen die je niet naar de afgrond wil schreeuwen.
Zeg gewoon ‘Hey Hyundai’ en vraag of ‘de verlichting wat zachter mag, of de stoelverwarming aan, of dat hij je naar het dichtstbijzijnde laadstation wil navigeren. Hij snapt het allemaal en klinkt niet als een stotterende robot. Je kunt zelfs digitale thema’s toevoegen via een soort appstore, dus als je wil dat je dashboard eruitziet als een retro jaren ’80 game of als een rustgevende boswandeling, be my guest, het is jouw keuze.
We gaan even terug naar de feiten. De Ioniq 9 heeft een batterij van 110 kWh. Dat is tamelijk groot. Daarmee rij je, afhankelijk van uitvoering en velgmaat, tussen de 550 en 600 kilometer. Het laden gaat dankzij de 800-volt technologie aan een 350 kW DC-snellader onder ideale omstandigheden van 10 tot 80% in iets meer dan 20 minuten. Dat is rap en kun je net je mailbox even omkeren terwijl je aan het wachten bent,
Dankzij het aanwezige V2L (Vehicle-to-Load laat je stroom gebruiken uit je auto, niet te verwarren met Vehicle-to-Grid dat je auto laat terug leveren aan het energienet) kun je met deze auto letterlijk andere dingen voeden met energie. Je e-bike sowieso, je laptop, een koelkastje, die hadden we in Portugal, een oversized telescooplens, een (N)espresso-apparaat en feestverlichting van de Hema.
Naast het bekende Koreaanse Gangnam-style van PSY is er nu ook de Chabak-style. Een Koreaanse trend die je auto verandert in je tent, hotel en uitkijkpost tegelijk. Geen haringen, geen voortent, geen gedoe. Gewoon stoel naar achter, uitzicht aan en sterrenhemel aan, kom maar op met die melkweg. De Ioniq 9 is Korea’s antwoord op wildkamperen en daar dus precies voor gebouwd. Met een interieur dat zich aanpast aan jou en niet andersom. Het is echt kamperen 2.0, maar dan elektrisch, minimalistisch en super gemakkelijk en comfortabel.
– Een UV-lade* voor het ontsmetten van je spullen. Want je weet maar nooit.
– Gordelspanners op bijna alle stoelen, dus je zit gewoon écht vast als het moet.
– 2.500 kg trekgewicht. Voor wie graag z’n halve inboedel (plek zat) wil meenemen naar Zuid-Frankrijk.
– Slimme (tegenwoordig ook verplichte) rijhulpsystemen die je niet opdringen wat je moet doen, maar wel subtiel ingrijpen als je zelf niet zit op te letten.
* Voor extra gemak en hygiëne is de IONIQ 9 voorzien van een geïntegreerde UV-sterilisatielade. Hiermee kunnen kleine persoonlijke items zoals telefoons, sleutels of brillen snel en effectief worden ontsmet.
Je hebt het ongetwijfeld al wel begrepen, dit is geen review meer over prestaties per kWh of hoe strak ‘ie door de bocht gaat. Daar zijn al genoeg mensen voor met spreadsheets. De vraag is ook in hoeverre deze er nog echt toe doen. Zouden die echt nog je keuze kunnen beïnvloeden, ik geloof daar niets van. De Ioniq 9 is een lifestyle-keuze. Bestemd voor mensen die iets anders willen, die comfort belangrijker vinden dan pk’s (je hebt er al te veel), die houden van modern design en die stilte waarderen boven gebrul.
De Ioniq 9 is ongekend ruim, relaxt en eigenzinnig en zit vol kleine vondsten die het rijden niet alleen aangenamer maken, maar ook leuker. Hyundai heeft iets gedaan wat veel grote merken vergeten zijn: ze hebben een elektrische auto gebouwd die niet probeert te zijn wat-ie niet is. Geen nep-emotie, geen sportieve show maar gewoon auto die doet wat ie beloofd, en dat blijft hangen.
Of je ‘m nu rijdt om onder een sterrenhemel te slapen of gewoon om naar je werk te gaan, je stapt uit met het gevoel dat je even weg was. En dat is best knap voor een SUV van een merk dat ooit begon met ‘gewoon praktisch’ (denk aan de eerste Pony of Accent). Mission completed, bij Dark Sky Alqueva in Portugal krijgt dat een extra betekenis.