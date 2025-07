Firefly Firefly: eyecatcher en flycatcher voor een prachtige zomer

Dat meedenken doet ook de assistent Lumo, die je raampjes op commando opent en sluit, je vertelt hoeveel range je nog hebt (want dat staat niet standaard in beeld als je bijvoorbeeld navigeert) en je met meer zaken kan helpen. In onze testrit was het nog geen heel slimme ervaring, want ze weet echt alleen dingen over de auto. Wil je weten wat 5 x 5 is of in welke plaats je op dat moment bent, dan kan ze je dat niet (of nog niet) vertellen. Ook is Lumo alleen in het Engels beschikbaar. De menu’s op het infotainmentsysteem zijn wel allemaal in het Nederlands.

Hulp bij het rijden

Firefly gaat in 8,1 seconden naar 100 kilometer per uur en is begrensd op 150 kilometer per uur. Hij biedt rear wheel drive en verder heeft hij geassisteerd rijden, waarbij het stuur je binnen de lijnen houdt en kan hij zelf inparkeren, al ervaren we net als bij andere auto’s dat hij dat wel goed doet, maar wel erg dicht op zijn voorganger gaat staan. Een sociale ‘dot’ naar achteren is dus wel gewenst nadat je hem zelf laat inparkeren, maar het werkt verder als een zonnetje. Net als een Tesla ziet de auto tijdens het rijden dat er verkeer om je heen is en kan hij je helpen veilig te rijden.