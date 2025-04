NIO opent 60e Power Swap Station in Europa en breidt flexibele batterij-upgrades uit

NIO zet een stevige stap in zijn Europese expansie met de opening van het 60e Power Swap Station (PSS). Het nieuwe station in het Duitse Sankt Augustin markeert een mijlpaal in de opbouw van een fijnmazig netwerk van batterijwisselstations in Europa.

Met dit nieuwste station beschikt NIO wereldwijd over 3.348 Power Swap Stations. Samen hebben deze faciliteiten al meer dan 72 miljoen batterijwissels uitgevoerd, waarvan meer dan 142.000 in Europa.

Batterij wisselen in 3 minuten

Het nieuwe Power Swap Station van de tweede generatie kan dagelijks tot 312 batterijen wisselen en bevat 13 batterijen in opslag. Een volledige wissel duurt minder dan drie minuten. Dankzij deze infrastructuur kunnen NIO-rijders lange afstanden zorgeloos afleggen zonder laadtijd.

Flexibele batterij-upgrade nu ook in Nederland beschikbaar

Na een succesvolle introductie in China, is de Flexibele Upgrade Service nu ook live in Nederland, Duitsland, Noorwegen en Zweden. NIO-gebruikers kunnen daarmee tijdelijk upgraden van een standaard- naar een long-range batterij voor 30% extra rijbereik, afhankelijk van hun seizoens- of reisbehoeften. Upgrades zijn te regelen via de app en gelden voor 30 dagen. Terugwisselen of verlengen is eenvoudig, zonder vaste verplichtingen.

Duurzame bijdrage aan het energienet

Met NIO Power Grid Services draagt het bedrijf ook bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Door slimme aansturing via het Power Cloud-platform wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie op momenten van overschot. Terwijl tijdens piekmomenten het energieverbruik automatisch wordt teruggeschroefd. Zo blijven batterijen opgeladen zonder extra druk op het net.

Power Journeys: elektrisch reizen door Europa

Dankzij het snelgroeiende PSS-netwerk kunnen NIO-gebruikers nu probleemloos lange reizen plannen. Voorbeelden hiervan zijn de 1.323 km lange ‘Canals and Castles’-route van Rotterdam naar München en de 1.227 km lange ‘Scandinavian Shores’ roadtrip langs schilderachtige kustlijnen.