Deze Dreame C1-robot lapt je ramen voor je

Consumentenelektronicabedrijf Dreame Technology kondigde eerder dit jaar al Dreame C1 aan om automatisch de ramen van je huis schoon te houden. Nu is deze handige huishoudelijke gadget in de vorm van twee verschillende modellen ook hier in Europa beschikbaar.
Dreame zet de laatste jaren vol in op automatisatie van huishoudelijke taken. Zo berichtten we onlangs nog over een robotstofzuiger die zelfs op trappen kan lopen, zodat je hem niet naar andere verdiepingen hoeft te tillen. Ook in robotgrasmaaiers blinkt het merk uit. Kortom: de apparaten van Dreame maken het huishouden een stuk gemakkelijker – een welkome toevoeging aan het hedendaagse drukke bestaan.
De Dreame C1 en Dreame C1 Station zullen in Nederland en België ook wel in de smaak vallen: die kunnen namelijk de ramen van je huis lappen, zodat je het zelf niet hoeft te doen. Ramen zemen staat nou niet bepaald bovenaan de lijst met favoriete huishoudelijke taken van veel mensen, dus de mogelijkheid om dit te automatiseren klinkt als muziek in de oren.
De C1 Station is met 599 euro de luxere uitvoering van de twee apparaten. Deze robotramenlapper kan grote glasoppervlakten wassen, zelfs complete etalages. Dankzij het aanwezige aandrijfsysteem op meerdere niveaus beweegt hij soepel rond, en de dubbele motorisatie zorgt ervoor dat hij zonder problemen klimt.
Nog handiger is dat de composietsnoer van 5,5 meter en de stroomkabel van 1,8 meter er voor zorgen dat de C1 Station kan reinigen en opladen tegelijkertijd. Sowieso kan het apparaat dankzij de duurzame batterij van 7.800 mAh tot 180 minuten werken, wat goed is voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. De zuignappen die goed aan het oppervlakte hechten zorgen er voor dat de C1 Station zelfs met een batterij die bijna leeg is nog een halfuur stevig bevestigd blijft.
De compactere versie is de Dreame C1, die vooral bedoeld is voor thuisgebruik. Het slimme navigatiesysteem analyseert het oppervlak en selecteert vervolgens automatisch de meest efficiënte route. Ook interessant is dat wanneer de poetsbeurt onderbroken wordt, hij daarna precies verder gaat waar hij was gebleven. De C1 kost 399 euro.
Zowel de C1 Station als C1 maken gebruik van CornerClean-technologie. De adaptieve armen zijn elk voorzien van een microvezeldoek waardoor ze zeer precies alle hoeken meepakken. Met het slimme drukcompensatiesysteem verzorgt de apparaten een stabiele zuigkracht tot 5500 Pa.
De C1-poetsers zijn erg flexibel op het gebied van voorkeuren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat ze in een Z-patroon of N-patroon schoonmaken. Daarbij kunnen ze op diverse oppervlakten te werk gaan, waaronder glas, marmer, spiegels en tegels.
De C1 Station en C1 zijn nu dus ook in Europa – waaronder in Nederland – verkrijgbaar, onder andere op de officiële website van Dreame en diverse retailpartners. Mocht je dus om tijd verlegen zitten en je irriteren aan je ietwat vieze ramen, en daarbij ook geen glazenwassers willen betalen, dan bieden de Dreame C1 en C1 Station een prima alternatief.