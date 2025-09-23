Deze Dreame C1-robot lapt je ramen voor je

Automatisch ramen zemen

De Dreame C1 en Dreame C1 Station zullen in Nederland en België ook wel in de smaak vallen: die kunnen namelijk de ramen van je huis lappen, zodat je het zelf niet hoeft te doen. Ramen zemen staat nou niet bepaald bovenaan de lijst met favoriete huishoudelijke taken van veel mensen, dus de mogelijkheid om dit te automatiseren klinkt als muziek in de oren.

De C1 Station is met 599 euro de luxere uitvoering van de twee apparaten. Deze robotramenlapper kan grote glasoppervlakten wassen, zelfs complete etalages. Dankzij het aanwezige aandrijfsysteem op meerdere niveaus beweegt hij soepel rond, en de dubbele motorisatie zorgt ervoor dat hij zonder problemen klimt.

Nog handiger is dat de composietsnoer van 5,5 meter en de stroomkabel van 1,8 meter er voor zorgen dat de C1 Station kan reinigen en opladen tegelijkertijd. Sowieso kan het apparaat dankzij de duurzame batterij van 7.800 mAh tot 180 minuten werken, wat goed is voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. De zuignappen die goed aan het oppervlakte hechten zorgen er voor dat de C1 Station zelfs met een batterij die bijna leeg is nog een halfuur stevig bevestigd blijft.