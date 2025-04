Deze Dreame-robot zorgt dat je nooit meer de ramen hoeft te lappen

In Nederland is de kans dat je een zwembad in de tuin hebt vrij klein. Als je het al hebt, dan is het een opzetzwembad. Mocht je toch wel een ingebouwd exemplaar hebben, dan kun je nu voor twee nieuwe gadgets kiezen om je zwembad schoon te houden. Het gaat om de Dreame Z1-serie, de eerste zwembadreiniger van het Chinese merk. Z1 rijdt over de bodem en kan ook tegen de zijkant van het zwembad opklimmen om daar onder andere algen schoon te maken, terwijl de ander (J1) juist boven water drijft en bladeren, insecten en ander vuil verwijderd dat ronddrijft.

Zonnepaneel

Het apparaat is voorzien van een 8 Watt-zonnepaneel waarmee het zijn aandrijvingsmotoren kan gebruiken. Hij kan ook opladen (hij heeft een 5.000 mAh-batterij), waardoor je hem dag en nacht kunt gebruiken. Er zit op de zwembadrobots detectie om obstakels te omzeilen en ze kunnen worden gebruikt in zwembaden van allerlei soorten en maten, dus ook apart ontworpen varianten. Dreame Z1 verschijnt op 15 april en is verkrijgbaar voor 999 euro. Z1 Pro verschijnt op 30 april en kost 1.299 euro. J1 kost 599 euro en komt uit in juni.

Daarnaast introduceert Dreame iets wat beter bruikbaar is in Nederland: een nieuwe robotmaaier. Hij rijdt rond en knipt je gazon in een goed model. Je kunt kiezen voor gewoon wat korter gras, maar ook voor vormpjes zoals hartjes. De maaier brengt je hele grastuin in beeld en kan zo via de kaart zorgen dat hij geen enkel stukje vergeet. Ook als hij onderweg op is, dan keert hij terug naar waar hij was gebleven. Dat is mede dankzij 3D Lidar en AI.