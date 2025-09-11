Pompa wint James Dyson Award 2025 in Nederland

Pompa is de eerste inflator die veilig herbruikbaar is: na 3 keer gebruik al duurzamer en na 9 keer goedkoper dan wegwerp-inflators, met behoud van klinische prestaties.

De Nederlandse winnaar van de James Dyson Award 2025 is bekend: Pompa, een herbruikbare inflator voor endovasculaire ingrepen. Het project van Pablo Yániz González (TU Delft) zet een grote stap richting circulaire zorg.

Slim alternatief voor wegwerp

In Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks meer dan 100.000 inflators gebruikt bij ingrepen in bloedvaten. Tot nu toe waren dit allemaal wegwerpproducten: na één gebruik worden ze weggegooid en verbrand. Dat levert meer dan 62.500 kilo CO₂-uitstoot en een enorme berg medisch afval op. Pompa doorbreekt dit patroon.

De inflator is eenvoudig te demonteren en te steriliseren, waardoor hij tot 1.000 keer opnieuw gebruikt kan worden. Daarmee is het na 3 keer gebruik al duurzamer en na negen keer goedkoper dan bestaande wegwerpalternatieven, zónder in te leveren op klinische prestaties.

Innovatief én praktisch

Pompa werkt net zoals artsen gewend zijn, maar onderscheidt zich door een quick-release mechanisme waarmee de onderdelen na gebruik snel uit elkaar gehaald kunnen worden. De wegwerpdelen gaan apart de afvalstroom in, terwijl de waardevolle componenten opnieuw worden ingezet. Alle onderdelen zijn bestand tegen hoge druk en herhaaldelijke stoomsterilisatie, wat de veiligheid en betrouwbaarheid waarborgt.

Positieve reacties uit de zorg

Binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is al enthousiast gereageerd op het prototype. Artsen en medewerkers van de centrale sterilisatieafdeling zien veel potentie en kijken uit naar verdere praktijkvalidatie. De komende periode wordt Pompa getest in ziekenhuizen om het gebruiksgemak en de sterilisatieprocessen te verfijnen.

Finalisten met sociale impact

Naast Pompa waren er nog twee sterke Nederlandse finalisten:

OnCue – een adaptief toetsenbord met haptische polsbanden, ontwikkeld voor mensen met Parkinson.

Cropkit – een modulair, open-source ecosysteem van landbouwtools dat kleinschalige boeren ondersteunt bij autonomie, veerkracht en duurzame landbouw.

Op weg naar de internationale prijs

De drie Nederlandse finalisten dingen nu mee in de internationale ronde. Op 15 oktober 2025 maakt Dyson de top 20 wereldwijd bekend. Daaruit kiest Sir James Dyson op 5 november de uiteindelijke winnaars. De hoofdprijs bedraagt €35.000, plus wereldwijde erkenning voor het winnende project.