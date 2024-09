Crikorama verkozen tot winnaar James Dyson Award 2024

Kyran Knauf van de Design Academy Eindhoven is de Nederlandse winnaar van de James Dyson Award 2024, hij overtuigde de jury met zijn Crikorama-project. Joris Cavelaars, voorzitter De Uitvindingen Stichting DUS en lid van de Nederlandse James Dyson Award Jury: “Er is indrukwekkend werk verricht in korte tijd dat uitblinkt in alle criteria. Dit resulteert in een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk product dat past bij de uitdagingen van de toekomstige wereld.”

Wat is Crikorama?

Crikorama is een compact systeem dat alles biedt om thuis eenvoudig krekels te kweken. Het ondersteunt de volledige levenscyclus van krekels en stelt gebruikers in staat om zelf krekels te kweken en te consumeren als een duurzame eiwitbron. Het systeem is verdeeld in specifieke secties voor de verschillende stadia van de levenscyclus van krekels. Het heeft een speciaal Ei Pod-gebied waar krekels eieren kunnen leggen, incuberen en uitbroeden. Het bevat een voedsel- en waterbar met een spons voor de hydratatie van de krekels. Restjes kunnen vervolgens aan de krekels worden gevoerd.

Het heeft LED-verlichting, een ventilator en een verwarmingsmat voor ideale kweekomstandigheden. Hierdoor wordt het eenvoudig oogsten van krekels en het hebben van een constante eiwitbron mogelijk gemaakt. Crikorama is gemaakt van recyclebare materialen zoals Polylactisch Zuur (PLA), Acryl en Staal. Het is gemonteerd met schroeven voor eenvoudige demontage, reiniging of vervanging van onderdelen, wat bijdraagt aan efficiënt gebruik van hulpbronnen en behoud hiervan. Het draagt ook bij aan het verminderen van industriële veehouderij, wat leidt tot minder waterverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Superfood

Kyran Knauf legt uit: “Krekels worden beschouwd als een superfood vanwege hun uitzonderlijke voedingsprofiel. Ze zijn namelijk rijk aan eiwitten, bevatten essentiële aminozuren en bieden belangrijke voedingsstoffen zoals ijzer, vezels, calcium en B-vitaminen. Na onderzoek en overleg met insectenexperts heb ik in mijn ontwerp de nadruk gelegd op de behoefte aan een gebruiksvriendelijk en esthetisch aantrekkelijk krekels-kweeksysteem.”

De feiten: jaarlijks bespaart het vervangen van één vleesmaaltijd per week door Crikorama’s krekeleiwit 104.000 liter water, 200 vierkante meter land en vermindert het 5-6 kg CO2-uitstoot per maaltijd.