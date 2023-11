James Dyson Award 2023: Dit zijn de internationale winnaars

De James Dyson Award, de internationale designprijs, heeft deze week de drie internationale winnaars bekend gemaakt: de internationale winnaar, de duurzaamheidswinnaar en de humanitaire winnaar. Ze zijn persoonlijk geselecteerd door James Dyson en ontvangen allen een bedrag van €34.000 ter ondersteuning van de volgende fases van hun uitvindingen. Korea's eerste internationale winnaars winnen de prijs voor The Golden Capsule, een handsfree intraveneus (IV) apparaat voor gebruik in rampgebieden.

Hong Kong SAR zijn de internationale duurzaamheidswinnaars voor hun uitvinding E-COATING, een duurzame dak- en gevelcoating met een hoog koelend effect, die de milieukosten van airconditioning verlaagt.

De Poolse Piotr Tłuszcz wint een speciale humanitaire prijs voor The Life Chariot, een offroad-ambulance met aanhanger om universeel te kunnen slepen, die is gebruikt door medici in Oekraïne.

In plaats van groots te doen over de problemen waarmee we worden geconfronteerd, gaan deze jonge uitvinders aan de slag en lossen ze op met technologie en design. Het is hun passie en vastberadenheid om de wereld te verbeteren die hen zo indrukwekkend maakt, en ik hoop dat de award hen een springplank naar succes zal geven.” - James Dyson.

Internationale winnaar: The Golden Capsule The Golden Capsule is uitgevonden door Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin en Yuan Bai. De Turks-Syrische aardbevingen in februari 2023 hadden ruim 55.000 slachtoffers tot gevolg, en nog eens 100.000 gewonden. Tijdens het evacuatieproces moesten de artsen zich door moeilijke omstandigheden verplaatsen terwijl ze verschillende infuuspakketten in hun handen droegen voor hun patiënten. Als reactie op dit probleem ontwierp een team van studentenuitvinders van de Hongik Universiteit in Seoul de Golden Capsule, een niet-aangedreven en handsfree infuusapparaat dat gebruik maakt van elastische krachten en luchtdrukverschillen in plaats van de zwaartekracht. Dit betekent dat artsen in rampgebieden geen IV-pakketten omhoog hoeven te houden tijdens het vervoeren van patiënten, en dat er geen elektriciteit nodig is om de infusiesnelheid te controleren. James Dyson: “Het team heeft de beperkingen geïdentificeerd van bestaande IV-injectiemethoden, die afhankelijk zijn van zwaartekracht en elektriciteit, in rampgebieden. Hun Golden Capsule biedt een veel praktischere, handsfree oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van een blaas onder druk, die overal kan worden geplaatst, bijvoorbeeld vastgebonden aan de zijde van de patiënt. Dit loopt langzaam leeg, waardoor het infuus onder druk komt te staan in de patiënt, waardoor de medici vrij zijn om ander levensreddend werk te verrichten." Het team zal prototypeverbeteringen en gebruikerstests blijven uitvoeren in samenwerking met medische experts om de functionaliteit van The Golden Capsule in verschillende noodscenario’s en ziekenhuizen te garanderen. In de toekomst is het team van plan hun uitvinding in massaproductie te brengen. Bij het ontwerpen van hun winnende uitvinding zegt het team: "We zagen de moeilijkheden waarmee artsen en eerstehulpverleners op natuurramplocaties te maken kregen bij het vervoeren van patiënten met infusen, en de feedback op onze oplossing was tot nu toe positief. Uiteindelijk hopen we dit tot de nieuwe standaard te maken voor infuuspakketten, niet alleen in noodsituaties, maar ook in ziekenhuizen."

Duurzaamheidswinnaar: E-COATING E-COATING, uitgevonden door Hoi Fung Ronaldo Chan en Can Jovial Xiao. In Hong Kong SAR is airconditioning goed voor bijna een derde (31%) van het totale elektriciteitsverbruik. Bovendien belanden elke dag ruim 470.000 glazen flessen op stortplaatsen. E-COATING is een milieuvriendelijke oplossing die twee problemen in één oplost. Het is gemaakt van gerecycled afvalglas en kan worden aangebracht op buitendaken en muren om de zonnestralen te reflecteren, waardoor de warmteabsorptie van gebouwen wordt verminderd. Dit vermindert de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt voor koeloplossingen zoals airconditioning en vermindert de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen. James Dyson: “Ronaldo en Jovial hebben een slimme manier bedacht om afval om te zetten in iets veel waardevollers. E-COATING gebruikt gerecycled glas om een coating te creëren die op buitenmuren kan worden aangebracht. Dit reflecteert de zonnestralen en bespaart daardoor een aanzienlijk deel van de elektriciteit die nodig is om het gebouw te koelen. Het is een dubbele oplossing die goed is voor het milieu en geld bespaart.” De award ondersteunt de plannen van het team om de adhesie en het gebruiksgemak van E-COATING te bevorderen. Ze zullen ook nieuwe E-COATING-formules voor gebruik binnenshuis onderzoeken. Nadat ze met James Dyson hadden gesproken, zeggen Ronaldo en Jovial: “We hebben E-COATING uitgevonden met de wens om de ernstige milieuproblemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, te helpen aanpakken. Met het prijzengeld kunnen we onze onderzoeks- en ontwikkelingsdoelen verder verwezenlijken en een bedrijf starten dat onze uitvinding naar een hoger niveau kan tillen.”

Humanitaire winnaar: The Life Chariot The Life Chariot is uitgevonden door Piotr Tłuszcz. Terwijl hij het conflict in Oekraïne zag ontvouwen, observeerde de jonge uitvinder Piotr de uitdagingen van medische evacuaties in uitdagend terrein. Dit inspireerde hem tot het ontwerpen van The Life Chariot, een MEDEVAC offroad-ambulance die aan elk voertuig met haak kan worden bevestigd. Het lage gewicht en de vering van het voertuig maken het voor een slachtoffer veiliger om in te reizen dan in de kofferbak van een auto. Piotr's interesse in het ontwerpen van aanhangwagens begon met offroad-tochten met zijn familie door de Balkan en de Pyreneeën. Vervolgens besteedde hij de volgende 10 jaar en het verloop van zijn bachelor- en masteropleiding aan het ontwerpen van offroad- en grotreddingstrailers, voordat hij The Life Chariot creëerde. De Life Chariot vergroot de evacuatiemogelijkheden van reddingsteams door ruimte toe te voegen voor één gewond persoon op een brancard en twee extra zitplaatsen voor medici of lichtgewonden. De eerste twee bouwwerken zijn gegeven aan de Oekraïense Medische Militaire Eenheid en de Poolse Vrijwillige Medic Eenheid van de Damian Duda “W Międzyczasie” Stichting, nadat ze waren getest op terreinen zoals bergpaden, bossen, grotten en mijnen. James Dyson: “Dit jaar wordt met de James Dyson Award een speciale humanitaire prijs toegekend aan Piotr, die een ingenieuze manier heeft ontworpen om gewonde mensen te halen uit uitdagend terrein. De Life Chariot kan door alles worden getrokken, zodat artsen hun levensreddende werk kunnen doen met de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Het is ook briljant om te zien dat zijn iteratieve ontwerpproces wordt voortgezet als reactie op feedback van degenen die het ter plaatse gebruiken.” Piotr blijft upgrades voor The Life Chariot implementeren op basis van feedback van medici die in de frontlinie werken. Hij werkt ook aan het aanpassen van het voertuig voor reddingsdoeleinden in de bergen. Piotr zegt over het winnen van de James Dyson Award 2023: “Ik hoop dat The Life Chariot, met steun van de James Dyson Award, levens zal blijven redden, of het nu gaat om evacuaties aan de frontlinie of reddingen bij ongelukken op ontoegankelijke plaatsen."

Over de James Dyson Award De opdracht. Ontwerp iets dat een probleem oplost. Dit probleem kan een frustratie zijn waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben, of een wereldwijd probleem. Het belangrijkste is dat de oplossing effectief is en laat zien dat er weloverwogen is nagedacht over ontwerpdenken. In tegenstelling tot andere competities krijgen deelnemers volledige autonomie over hun intellectuele eigendom. Het proces. Inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld door een panel van externe juryleden, voordat ze doorstromen naar de internationale jury. Een panel van Dyson-ingenieurs selecteert vervolgens een internationale shortlist van 20 inzendingen. De top 20 projecten worden vervolgens beoordeeld door James Dyson, die zijn wereldwijde winnaars selecteert. De 2023 prijzen De internationale winnaar, duurzaamheidswinnaar en humanitaire winnaar ontvangen een prijs van € 34.000.-

Elke nationale winnaar ontvangt een prijs van € 5.700.-