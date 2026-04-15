De wereld van 3D-printen heeft er een nieuwe ster bij, namelijk de X2D van Bambu Lab. Het is een 3D-printer die vooral voor mensen die willen experimenteren, maar ook die geen zin hebben in dat gerommel met het supportmateriaal. Het gaat om een printer die tussen consumentengebruik en professioneel gebruik in zit. Of juist voor allebei kan worden gebruikt: het is maar hoe je het bekijkt.

De X2D is de opvolger van de X1 en die maakt het makkelijker om met veel verschillende materialen te experimenteren. De printer heeft onder andere een systeem om automatisch de nozzles te laten wisselen, een van de nozzles is echt voor het materiaal, de ander voor support. Het voordeel is dat het dan wat lichter printen is. Ook kun je supportmateriaal makkelijker verwijderen, wat toch voor veel mensen een grote irritatie aan 3D-printen is.

Een ander voordeel is dat de printsnelheid omhoog gaat en dat er minder afvalmateriaal overblijft na je print. Verder kan de printer met zijn hittemodus de kamer verwarmen tot 65 graden en de nozzle zelf tot 300 graden, om zo te zorgen voor een betere omgeving om in te printen. Daarnaast zou het ook voorkomen dat de geprinte onderdelen kromtrekken. Hij maakt gebruik van AI om zo de posities beter te kunnen bepalen. Verder is er een luchtfilter aanwezig.

3D-printen wordt toegankelijker

Je kunt met deze printer geen gigantische projecten maken, want je moet rekening houden met een formaat van 256 x 256 x 260 millimeter. Wij vinden deze printer vooral interessant omdat hij met meer materialen kan werken, dus niet alleen PLA, maar ook ABS, ASA en Nylon is mogelijk. Wel kun je dus iets sneller printen waardoor deze 3D-printer wel vrij geschikt is voor grotere bestellingen printwerk. Of dat nou is voor een klein bedrijfje of gewoon omdat je het leuk vindt om als vriendendienst te doen.

3D-printen wordt steeds toegankelijker en daardoor ook populairder, al kan het tegelijkertijd een prijzige hobby zijn. Je kunt er onder andere decoratieve figuurtjes mee maken, maar bijvoorbeeld ook onderdelen die zijn afgebroken of componenten om iets volledig nieuws te bouwen. Bambu Lab is een van de bekendste merken op het gebied van 3D-printen, waardoor een aankondiging van een nieuwe printer als deze mensen die al een 3D-printer hebben soms doen twijfelen of ze voor het nieuwere model zullen gaan. Ook worden ze steeds makkelijker in gebruik, waardoor ze toegankelijker worden voor een grotere groep mensen.

De Bambu Lab X2D is nu beschikbaar voor een adviesprijs van 629 euro. Er is ook een bijzondere variant die je in 4 kleuren laat printen (via AMS) voor 849 euro.