Een nieuwe manier van efficiënt werken: de Philips curved business monitor

Voordeel 1: de VA LED-monitor

De Curved Business Monitoren zijn voorzien van een Advanced Vertical Alignment-technologie. Hierdoor heb je altijd zeer hoge contrastverhoudingen waardoor je altijd heldere en levendige beelden krijgt. De Philips monitor verwerkt zonder moeite alle standaard kantoortoepassingen, maar is zelfs geschikt om op te gamen of veeleisende grafische programma’s op te draaien. Met behulp van de pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 176/176 graden. Daarnaast zorgt het scherm voor een 10-bits weergave waarmee een rijke kleurdiepte en 1,07 miljard kleuren worden gerealiseerd en dat zonder gradaties en gekleurde strepen.

Voordeel 2: eenvoudig switchen dankzij smart KVM en MultiView

Smart KVM maakt bronwissel mogelijk via een toetsenbordcommando: drie keer op Ctrl drukken schakelt direct tussen systemen. In combinatie met MultiView (PIP/PBP) kunnen twee apparaten tegelijk actief worden weergegeven en bediend. Dit vervangt aparte KVM-switches (KVM staat voor Keyboard, Video, Mouse) en dubbele monitoropstellingen. Ideaal voor gebruikers die een laptop en desktop parallel gebruiken zonder tijd te verliezen aan handmatig omschakelen.

Voordeel 3: oogcomfort en ergonomisch verantwoord voor dagelijks gebruik

De monitoren hebben de TUV Rheinland Eyesafe® certificering en maken gebruik van SoftBlue- en Flicker-Free-technologie. Je ogen zijn beschermd tegen langdurige blootstelling aan blauw licht en de intensiteit van eventuele flikkeringen. En dit allemaal zonder kleurverlies of kleurintegriteit te verliezen. Daarnaast heeft het scherm ook een verstelbare Compact Ergo Base monitorvoet met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties voor optimaal comfort.

Voordeel 4: all-in-one USB-C docking voor flexibele werkplekken

De monitor functioneert als een volwaardig docking station. Via één USB-C-kabel worden video, data, stroom (tot 90 W) en netwerk doorgegeven. Laptops zonder LAN-poort krijgen direct een stabiele, bekabelde verbinding via de ingebouwde RJ45-aansluiting. Hierdoor verdwijnen losse docks en kabelbundels van het bureau en wordt inpluggen teruggebracht tot één handeling. Dit maakt de monitor bijzonder geschikt voor hybride werkplekken en flexibele werkplekken.

Ook aan duurzaamheid is gedacht door Philips

Tegenwoordig is ook duurzaamheid niet meer weg te denken wanneer je een nieuwe gadget koopt. Energieverbruik en de juiste certificeringen zijn dan ook een must, zeker wanneer het voor zakelijk gebruik wordt gekocht. De monitoren van de Philips 3000 Series zijn voorzien van de benodigde certificeringen. Zo zijn ze voorzien van de TCO- en TCO Edge-certificering, Eyesafe 2.0-certificering en voldoen ze aan internationale normen zoals CE, FCC en TÜV Ergo. Het stroomverbruik ligt op 28,2 Watt, maar daalt in ECO-stand naar 20,2 Watt. In sluimermodus verbruikt de monitor een minimale 0,3 Watt.5

Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen stroomverbruik. Het vervaardigen van de monitor is gedaan door middel van 85% gerecycled kunststof en het verpakkingsmateriaal is zelfs 100% gerecycled. Daarnaast is de monitor kwikvrij en is natuurlijk gemaakt op basis van de RoHS richtlijnen. Verder is hij voorzien van een Energy Star.

Duurzaamheid op een rij

28,2 Watt normaal verbruik

20,2 Watt verbruik bij ECO-stand

0,3 Watt verbruik bij sluimermodus

TCO- en TCO-Edge certificering

Voldoet aan de CE, FCC en TÜV Ergo normen

100% gerecycled verpakkingsmateriaal

85% gerecyclede kunststof

Kwikvrij

Voldoet aan de RoHS richtlijnen

Heeft een Energy Star

De ingebouwde functies van de monitor

De monitor beschikt over twee geïntegreerde 5 W stereo luidsprekers. Deze zijn voldoende voor videomeetings en basisgeluid, maar vervangen geen externe audio-oplossing. Er is wel een hoofdtelefoonuitgang aanwezig. Plug-and-play is compatibel met Windows 10/11, macOS en er zijn meer dan 20 talen beschikbaar in het OSD met onder andere Nederlands en Engels.

Het on-screen display (OSD) van de Philips 34B2U3600C/00 biedt uitgebreide instellingen die rechtstreeks via het bedieningsmenu aan de onderzijde toegankelijk zijn. De menustructuur is logisch opgebouwd en bevat afzonderlijke secties voor:

Beeldinstellingen

Invoerbronnen

MultiView-configuratie

USB-hubbeheer

Systeeminstellingen.

Als gebruiker kun je diverse zaken aanpassen om een zo optimaal mogelijke werkomgeving te creëren voor jezelf. Zo pas je eenvoudig zelf de volgende dingen aan: