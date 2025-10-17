Een nieuwe manier van efficiënt werken: de Philips curved business monitor

Als marketeer en (tech)blogger zit ik regelmatig achter een computerscherm en mijn werkplek is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van mijn werk. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor iedereen die een kantoorbaan heeft en uren achter een beeldscherm zit. Ook Philips weet dit en heeft daarom de Philips Curved Business Monitor 3000 Series uitgebracht met, je raadt het al, een curved beeldscherm.
Gebogen schermen zoals tv’s, maar ook monitoren worden steeds populairder en ook zakelijk wordt er steeds vaker gekozen voor een curved monitor. Dit is met goede reden, want een curved monitor biedt een hoop voordelen die een “plat” scherm nooit kan bieden. Maar ook de kwaliteit van de verschillende soorten curved monitoren zijn heel anders, waarbij Philips voorop loopt met de Philips 34B2U3600C/00.
De Curved Business Monitoren zijn voorzien van een Advanced Vertical Alignment-technologie. Hierdoor heb je altijd zeer hoge contrastverhoudingen waardoor je altijd heldere en levendige beelden krijgt. De Philips monitor verwerkt zonder moeite alle standaard kantoortoepassingen, maar is zelfs geschikt om op te gamen of veeleisende grafische programma’s op te draaien. Met behulp van de pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 176/176 graden. Daarnaast zorgt het scherm voor een 10-bits weergave waarmee een rijke kleurdiepte en 1,07 miljard kleuren worden gerealiseerd en dat zonder gradaties en gekleurde strepen.
Smart KVM maakt bronwissel mogelijk via een toetsenbordcommando: drie keer op Ctrl drukken schakelt direct tussen systemen. In combinatie met MultiView (PIP/PBP) kunnen twee apparaten tegelijk actief worden weergegeven en bediend. Dit vervangt aparte KVM-switches (KVM staat voor Keyboard, Video, Mouse) en dubbele monitoropstellingen. Ideaal voor gebruikers die een laptop en desktop parallel gebruiken zonder tijd te verliezen aan handmatig omschakelen.
De monitoren hebben de TUV Rheinland Eyesafe® certificering en maken gebruik van SoftBlue- en Flicker-Free-technologie. Je ogen zijn beschermd tegen langdurige blootstelling aan blauw licht en de intensiteit van eventuele flikkeringen. En dit allemaal zonder kleurverlies of kleurintegriteit te verliezen. Daarnaast heeft het scherm ook een verstelbare Compact Ergo Base monitorvoet met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties voor optimaal comfort.
De monitor functioneert als een volwaardig docking station. Via één USB-C-kabel worden video, data, stroom (tot 90 W) en netwerk doorgegeven. Laptops zonder LAN-poort krijgen direct een stabiele, bekabelde verbinding via de ingebouwde RJ45-aansluiting. Hierdoor verdwijnen losse docks en kabelbundels van het bureau en wordt inpluggen teruggebracht tot één handeling. Dit maakt de monitor bijzonder geschikt voor hybride werkplekken en flexibele werkplekken.
Tegenwoordig is ook duurzaamheid niet meer weg te denken wanneer je een nieuwe gadget koopt. Energieverbruik en de juiste certificeringen zijn dan ook een must, zeker wanneer het voor zakelijk gebruik wordt gekocht. De monitoren van de Philips 3000 Series zijn voorzien van de benodigde certificeringen. Zo zijn ze voorzien van de TCO- en TCO Edge-certificering, Eyesafe 2.0-certificering en voldoen ze aan internationale normen zoals CE, FCC en TÜV Ergo. Het stroomverbruik ligt op 28,2 Watt, maar daalt in ECO-stand naar 20,2 Watt. In sluimermodus verbruikt de monitor een minimale 0,3 Watt.5
Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen stroomverbruik. Het vervaardigen van de monitor is gedaan door middel van 85% gerecycled kunststof en het verpakkingsmateriaal is zelfs 100% gerecycled. Daarnaast is de monitor kwikvrij en is natuurlijk gemaakt op basis van de RoHS richtlijnen. Verder is hij voorzien van een Energy Star.
De monitor beschikt over twee geïntegreerde 5 W stereo luidsprekers. Deze zijn voldoende voor videomeetings en basisgeluid, maar vervangen geen externe audio-oplossing. Er is wel een hoofdtelefoonuitgang aanwezig. Plug-and-play is compatibel met Windows 10/11, macOS en er zijn meer dan 20 talen beschikbaar in het OSD met onder andere Nederlands en Engels.
Het on-screen display (OSD) van de Philips 34B2U3600C/00 biedt uitgebreide instellingen die rechtstreeks via het bedieningsmenu aan de onderzijde toegankelijk zijn. De menustructuur is logisch opgebouwd en bevat afzonderlijke secties voor:
Als gebruiker kun je diverse zaken aanpassen om een zo optimaal mogelijke werkomgeving te creëren voor jezelf. Zo pas je eenvoudig zelf de volgende dingen aan:
De Philips 34B2U3600C/00 uit de 3000 Series is een waar pareltje voor zakelijke gebruikers. Comfortabel, volledig aanpasbaar en perfect voor flexibele werkplekken of hybride werken. Voor iedere werkgever, maar ook voor iedere thuiswerker is het een aanrader om comfortabel en efficiënt te werken, dag in en dag uit.
Het beeldscherm heeft een formaat van 34 inch (86,36 cm) en een resolutie van 3440 x 1440 bij 60 Hz. Het paneeltype van de Philips 34B2U3600C/00 is VA LCD met W-LED-achtergrondverlichting en de monitor heeft een helderheid van 300 cd/m² met een contrastverhouding van 3500:1. Met een ververssnelheid van 120Hz via de displayport of 100 Hz via de HDMI en een reactietijd van 4 milliseconden maakt het perfect voor business and pleasure: overdag werken en ‘s avonds de nieuwe Battlefield spelen bijvoorbeeld.
De monitoren, waaronder de Philips 34B2U3600C/00, zijn eenvoudig online te bestellen via de bekende webshops. Daarnaast vind je ze in de schappen van grote retailers.