7 Red Dot Design Awards voor Philips TV’s, monitor- en audioproducten

Het designersteam van Philips TV, monitoren en audio producten heeft opnieuw internationale erkenning gekregen voor hun kenmerkende designs. Philips Ambilight TV’s, monitoren en de nieuwe koptelefoon voor kinderen vielen samen 7X in de prijzen tijdens de Red Dot Design Awards 2025.

De bekende design prijzen worden toegekend door een onafhankelijke jury van 50 internationale designexperts. Jaarlijks erkennen zij de Red Dot Awards toe aan het allerbeste in productdesign op basis van criteria zoals functionaliteit, kwaliteit, ergonomie, innovatie en duurzaamheid.

Winnaars Red Dot Awards 2025

“Onze vooruitstrevende benadering van productontwikkeling, vanuit zowel onze technische als designteams, is echt uniek binnen consumentenelektronica. Het zorgt ervoor dat Philips TV & Sound en Monitors zich onderscheiden in een markt waar veel producten op elkaar lijken. We geloven dat onze producten en designs echt uitzonderlijk zijn en waarderen het enorm dat de professionele designgemeenschap dit bevestigt.” Aldus Rod White, Chief Design Officer.

Philips OLED+950 Ambilight TV

Het nieuwe vlaggenschip Philips OLED+950 is ontworpen om de allerbeste beeldkwaliteit van 2025 te laten schitteren. Het ingetogen, vrijwel randloze design, met ultradunne aluminium rand en elegante voetjes zorgt dat alle aandacht naar het tv-scherm kan gaan. Dankzij het allerbeste OLED-scherm, 4-zijdige Ambilight en een krachtig geïntegreerd audiosysteem levert deze OLED+950 een zeer kwalitatieve en de meest meeslepende kijk- en luisterervaring beschikbaar.