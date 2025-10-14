Google gaat gesponsorde resultaten verbergen in de zoekmachine

Zoek naar Nike Air Max op Google en je ziet bovenin de gesponsorde linkjes. Het staat er ook bij dat dat de gesponsorde links zijn: ze worden betaald door adverteerders die via Google Ads inzetten. Het is waarschijnlijk een zware dobber voor adverteerders, maar de gesponsorde resultaten in de Google-zoekmachine kunnen straks worden verborgen. Dit is hoe dat in elkaar steekt.

Gesponsord op Google

De gesponsorde advertenties op Google kunnen voor de bezoeker handig zijn als die een bepaald product zoekt. Je ziet een mooi rijtje met de producten staan, plus wat ze kosten en bij welke winkel. Het laat je makkelijk zoeken wat je precies bedoelt en het laat je vergelijken.

Voor adverteerders is het ook een populaire plek: het is helemaal bovenin, nog voor de algemene zoekresultaten van Google verschijnen, en daardoor wordt er relatief veel op geklikt. Wel komen daar voor adverteerders kosten bij kijken, want ze betalen een vergoeding wanneer iemand op hun advertentie klikt en die kan vrij hoog uitvallen (al gaat het per bieding, dus je kunt als bedrijf aangeven dat je er maximaal zoveel euro aan wil uitgeven).