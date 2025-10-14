Google gaat gesponsorde resultaten verbergen in de zoekmachine

Zoek naar Nike Air Max op Google en je ziet bovenin de gesponsorde linkjes. Het staat er ook bij dat dat de gesponsorde links zijn: ze worden betaald door adverteerders die via Google Ads inzetten. Het is waarschijnlijk een zware dobber voor adverteerders, maar de gesponsorde resultaten in de Google-zoekmachine kunnen straks worden verborgen. Dit is hoe dat in elkaar steekt.
De gesponsorde advertenties op Google kunnen voor de bezoeker handig zijn als die een bepaald product zoekt. Je ziet een mooi rijtje met de producten staan, plus wat ze kosten en bij welke winkel. Het laat je makkelijk zoeken wat je precies bedoelt en het laat je vergelijken.
Voor adverteerders is het ook een populaire plek: het is helemaal bovenin, nog voor de algemene zoekresultaten van Google verschijnen, en daardoor wordt er relatief veel op geklikt. Wel komen daar voor adverteerders kosten bij kijken, want ze betalen een vergoeding wanneer iemand op hun advertentie klikt en die kan vrij hoog uitvallen (al gaat het per bieding, dus je kunt als bedrijf aangeven dat je er maximaal zoveel euro aan wil uitgeven).
Google stelt je nu in staat om die gesponsorde linkjes als bezoeker van Google uit te zetten. Er schuilt wel een addertje onder het gras, want je moet de gesponsorde link wel tenminste een keertje hebben gezien voordat je hem kunt laten verdwijnen. In de nieuwe situatie zie je niet allemaal individuele zoekresultaten meer waar dan ‘sponsored’ of ‘gesponsord’ bij staat, straks is het een soort groep die een label heeft en waarbij je na het scrollen kunt tikken dat je ze allemaal wil verbergen. Dan blijven ze verborgen onder de header met sponsored. Wil je ze toch wel zien, dan kan dat heel makkelijk door weer op ‘sponsored’ te tikken.
Google zegt dat het met deze aanpassing komt om het navigeren makkelijker te maken, maar dat is natuurlijk vreemd: je krijgt de optie immers pas nadat je door de ‘ongelukkige’ navigatie bent gegaan met gesponsorde linkjes, voordat je ze kunt inklappen. Natuurlijk is er geen haar op het hoofd van Google die daaraan denkt: het is een van de grote inkomstenbronnen van de zoekmachinegigant, dus het zal ze echt niet bij voorbaat al laten verbergen.
Wel is het de vraag of je het als adverteerder gaat merken. Nu betaal je voor de kliks, dus moet dat duidelijk zichtbaar zijn als het aantal achteruit begint te lopen. Het kan grote invloed hebben, al lijkt het voor nu nog een relatief kleine aanpassing. De update rolt nu uit naar de app en naar de browser.