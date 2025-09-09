Google zegt dat het open internet in een rap tempo afneemt

Het open web heeft het niet makkelijk, maar Google leek zich daar nooit zo druk om te maken. Tot nu: het maakte een statement in de rechtbank waarbij het juist zegt dat het open internet met rasse schreden verdwijnt.
Het open internet, wat is dat precies? Het is het vrij toegankelijke deel van het internet, dat je kunt vinden via zoekmachines en waarvoor geen speciale toegang voor nodig is met een VPN of inlog met speciale rechten. Deep web en dark web zijn geen open web-locaties, maar het grootste deel van het web wat mensen dagelijks gebruiken, is open web. En dat ziet Google dus steeds verder afnemen.
Waar we vorige maand nog schreven dat Google zei dat AI Overviews niet zorgen voor een grote afname van kliks en dat de kwaliteit van de kliks is verbeterd, daar lijkt het nu iets heel anders te zeggen. Voordat we er dieper induiken is het goed om context te hebben: het gaat om de rechtszaak waarin werd geëist dat Google zijn advertentietak minder macht moest geven, maar ook mogelijk zelfs Chrome en andere bedrijfsonderdelen moest afstoten. Inmiddels is het oordeel geveld en hoeft Google Chrome niet weg te doen, maar uit de rechtbankpapieren komen nog wat dingen naar voren die opvallen. Zo ook in het statement van Google.
Het stelt: “Het is een feit dat het open web vandaag de dag al in snel tempo aan belang inboet en dat het voorstel van eisers (in de rechtbank) om het bedrijf af te stoten die achteruitgang alleen maar zou versnellen. Dat zou nadelig zijn voor uitgevers die momenteel afhankelijk zijn van inkomsten uit display-advertenties op het open web. Zoals de wet duidelijk maakt, is het laatste wat een rechtbank zou moeten doen, ingrijpen om een sector te hervormen die al bezig is te worden hervormd door marktkrachten.”
Google zegt dit uiteraard vooral om zijn eigen hachje te redden, namelijk zijn advertentieplatforms (die waarvoor het een grote boete kreeg van Europa omdat het te veel macht zou hebben). Het laat doorschemeren dat de industrie het al moeilijk genoeg heeft en dat de Department of Justice niet zou moeten inbreken, mede omdat uitbaters van websites al op open-web display-advertenties bouwt. En wie is hofleverancier van dat soort open web display-advertenties? Juist, Google.
Het is dus enerzijds niet zo vreemd dat Google dit zegt, maar anderzijds kun je het hier en daar wel wat tegenstrijdig noemen. Het ene moment zegt Google dat het open web fantastisch bezig is (dit jaar nog zelfs), het volgende slinkt het, en nog rap ook. We houden het, vanaf ons eigen plekje op het open web, in de gaten.