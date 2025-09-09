Google zegt dat het open internet in een rap tempo afneemt

Het open web heeft het niet makkelijk, maar Google leek zich daar nooit zo druk om te maken. Tot nu: het maakte een statement in de rechtbank waarbij het juist zegt dat het open internet met rasse schreden verdwijnt.

Open internet

Het open internet, wat is dat precies? Het is het vrij toegankelijke deel van het internet, dat je kunt vinden via zoekmachines en waarvoor geen speciale toegang voor nodig is met een VPN of inlog met speciale rechten. Deep web en dark web zijn geen open web-locaties, maar het grootste deel van het web wat mensen dagelijks gebruiken, is open web. En dat ziet Google dus steeds verder afnemen.

Waar we vorige maand nog schreven dat Google zei dat AI Overviews niet zorgen voor een grote afname van kliks en dat de kwaliteit van de kliks is verbeterd, daar lijkt het nu iets heel anders te zeggen. Voordat we er dieper induiken is het goed om context te hebben: het gaat om de rechtszaak waarin werd geëist dat Google zijn advertentietak minder macht moest geven, maar ook mogelijk zelfs Chrome en andere bedrijfsonderdelen moest afstoten. Inmiddels is het oordeel geveld en hoeft Google Chrome niet weg te doen, maar uit de rechtbankpapieren komen nog wat dingen naar voren die opvallen. Zo ook in het statement van Google.