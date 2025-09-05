Google krijgt miljardenboete van Europa om advertentieplatforms

De Europese Commissie legt Google een gigantische boete op van 3 miljard euro. Het zoekmachinebedrijf heeft zich volgens de EU niet aan de concurrentieregels gehouden wat betreft online advertenties. Google is het er niet mee eens en gaat in beroep. President Trump ook niet: die wil Europese landen nieuwe handelssancties opleggen.
Google wordt er door de EU van beticht zichzelf een voordeel te geven ten opzichte van de concurrentie. Hierdoor zou het te moeilijk zijn voor de concurrentie om eerlijke handel te drijven. Er is naast de boete van 3 miljard euro ook opgelegd dat Google maatregelen moet treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Het is echter de vraag of dit ook allemaal gaat gebeuren, want Google is het totaal niet eens met wat er nu gebeurt.
Vice President, Global Head of Regulatory Affairs bij Google, Lee-Anne Mulholland, zegt namens het bedrijf: “Het besluit van de Europese Commissie over onze diensten voor advertentietechnologie is onterecht en we gaan in beroep. Het legt een ongerechtvaardigde boete op en vereist veranderingen die duizenden Europese bedrijven zullen schaden door het voor hen moeilijker te maken om geld te verdienen. Er is niets concurrentieverstorend aan het leveren van diensten aan kopers en verkopers van advertenties, en er zijn meer alternatieven voor onze diensten dan ooit tevoren.”
Er zijn inderdaad andere platforms, maar het is voor bedrijven wel vrij moeilijk om buiten Google om te handelen: dat is immers nog altijd waar de mensen zijn. Eurocommissaris Teresa Ribera zegt dan ook: “Als de markten falen, moeten publieke organisaties in actie komen om te voorkomen dat dominante spelers in de markt hun macht misbruiken.” Volgens Google is het dus geen machtsmisbruik, terwijl dat volgens de EU wel degelijk het geval is: het is door die dominante positie dat het zichzelf makkelijk naar voren kan schuiven en een concurrentievoordeel verwerft. Ook stelt het dat het uitgevers, adverteerders en consumenten juist schaadt, waar Google dus duidelijk een andere mening heeft en stelt dat vooral de bedrijvenkant met de maatregelen die de EU eist juist minder geld verdient.
Het is overigens niet het geld dat Google parten zal spelen: het is vooral dat het nu negatief in de aandacht is en ook nog maatregelen moet treffen dat vervelend is voor het bedrijf. Het moederbedrijf van Google Alphabet, verdiende ongeveer 300 miljard euro omzet in 2024, dus die 3 miljard is zeker niet weinig, maar voor Google heeft het geen grote impact op zijn financiële gezondheid. Wanneer het beroep voorkomt is nog onbekend: het is pas zojuist bekend geworden dat deze boete wordt uitgedeeld en dat Google hiertegen in beroep gaat. Mocht jij dus een bedrijf hebben en advertentieplatforms gebruiken: er zal vooralsnog niet zoveel veranderen.