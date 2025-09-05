Google krijgt miljardenboete van Europa om advertentieplatforms

De Europese Commissie legt Google een gigantische boete op van 3 miljard euro. Het zoekmachinebedrijf heeft zich volgens de EU niet aan de concurrentieregels gehouden wat betreft online advertenties. Google is het er niet mee eens en gaat in beroep. President Trump ook niet: die wil Europese landen nieuwe handelssancties opleggen.

Oneerlijke handel, vindt de EU

Google wordt er door de EU van beticht zichzelf een voordeel te geven ten opzichte van de concurrentie. Hierdoor zou het te moeilijk zijn voor de concurrentie om eerlijke handel te drijven. Er is naast de boete van 3 miljard euro ook opgelegd dat Google maatregelen moet treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Het is echter de vraag of dit ook allemaal gaat gebeuren, want Google is het totaal niet eens met wat er nu gebeurt.

Vice President, Global Head of Regulatory Affairs bij Google, Lee-Anne Mulholland, zegt namens het bedrijf: “Het besluit van de Europese Commissie over onze diensten voor advertentietechnologie is onterecht en we gaan in beroep. Het legt een ongerechtvaardigde boete op en vereist veranderingen die duizenden Europese bedrijven zullen schaden door het voor hen moeilijker te maken om geld te verdienen. Er is niets concurrentieverstorend aan het leveren van diensten aan kopers en verkopers van advertenties, en er zijn meer alternatieven voor onze diensten dan ooit tevoren.”