Nespresso-koffie en andere premium merken steeds vaker via Bol verkrijgbaar

Het e-commerceplatform Bol heeft steeds meer internationale premium merken te koop staan. Dit is mede te danken aan het grote bereik van de winkel en de recente toevoeging van de gepersonaliseerde merkpagina’s, ook wel ‘branded shelves’ genoemd.
Nespresso-machines stonden al te koop bij Bol, maar sinds september kan ook de koffie zelf gekocht worden via het platform. Voorheen kon dit alleen via de verkoopkanalen van Nespresso zelf. Ook andere luxemerken, zoals Lancôme van L’Oréal, vinden hun klanten tegenwoordig bij Bol.
“Voor steeds meer premium merken is Bol een plek waar merk en klant écht samenkomen”, zo vertelt Oscar Hundman, Chief E-commerce Officer bij Bol. “We combineren bereik en betrouwbaarheid met de mogelijkheid om een merkverhaal tot leven te brengen. Zo ontstaat niet alleen schaal, maar vooral een betekenisvolle ervaring voor onze klanten.”
Dat Bol steeds meer premium merken kan aanbieden, mag geen verrassing heten: met 14 miljoen klanten in Nederland en België is het bereik gigantisch. Daardoor is Bol uitgegroeid tot meer dan alleen een verkoopkanaal, maar ook een strategische partner voor merkopbouw.
Bol speelt slim in op deze geëvolueerde rol. Naast data-gedreven advertentiemogelijkheden heeft het in september de zogeheten ‘branded shelves’ gelanceerd – in feite merkpagina’s waarop bedrijven hun merk en de producten die daar aan gerelateerd zijn kunnen uitlichten.
In feite creëren bedrijven hiermee een eigen digitale etalage op de Bol-website, waarbij met beeld, tekst en uitgelichte producten het merk niet alleen in de spotlight wordt gezet, maar er ook een ervaring rondom het merk wordt gecreëerd waarbij het merkverhaal tot leven komt.
“Met branded shelves geven we verkooppartners en merken de ruimte om zich beter te profileren binnen het platform, met een uitstraling die past bij hun eigen merk en visuele identiteit. Zo spelen we in op hun behoefte om niet alleen zichtbaar, maar ook herkenbaar aanwezig te zijn en bieden we klanten een complete merkbeleving”, aldus Joris Scheepens, Chief Advertising & New Business Officer bij Bol.
Voor Nespresso was de keuze om nog meer in te zetten op verkoop via Bol een makkelijke. “Door koffie én machines samen aan te bieden maken we de ervaring compleet”, volgens Marie-Laure Raadsen, brand marketing manager bij Nespresso. “Met Bol bereiken we bovendien de bredere doelgroep van digitale shoppers die gemak en snelheid verwachten. Dit nieuwe partnerschap onderstreept de ambitie van Nespresso om zich verder te ontwikkelen in het digitale tijdperk, waarbij klantbeleving en gebruiksgemak centraal staan. De tools als branded shelves en inspirerende contentformats laten ons toe onze merkidentiteit ook online consistent en inspirerend uit te dragen.”
Zeker voor premium merken, die een selectieve distributiekanaalstrategie hebben, zorgen de mogelijkheden bij Bol er dan ook voor dat ze hun identiteit consistent kunnen uitdragen. Op die manier kunnen deze merken ook via Bol hun merkidentiteit tot leven brengen.