Nespresso-koffie en andere premium merken steeds vaker via Bol verkrijgbaar

Het e-commerceplatform Bol heeft steeds meer internationale premium merken te koop staan. Dit is mede te danken aan het grote bereik van de winkel en de recente toevoeging van de gepersonaliseerde merkpagina’s, ook wel ‘branded shelves’ genoemd.

Steeds meer luxemerken

Nespresso-machines stonden al te koop bij Bol, maar sinds september kan ook de koffie zelf gekocht worden via het platform. Voorheen kon dit alleen via de verkoopkanalen van Nespresso zelf. Ook andere luxemerken, zoals Lancôme van L’Oréal, vinden hun klanten tegenwoordig bij Bol.

“Voor steeds meer premium merken is Bol een plek waar merk en klant écht samenkomen”, zo vertelt Oscar Hundman, Chief E-commerce Officer bij Bol. “We combineren bereik en betrouwbaarheid met de mogelijkheid om een merkverhaal tot leven te brengen. Zo ontstaat niet alleen schaal, maar vooral een betekenisvolle ervaring voor onze klanten.”

Dat Bol steeds meer premium merken kan aanbieden, mag geen verrassing heten: met 14 miljoen klanten in Nederland en België is het bereik gigantisch. Daardoor is Bol uitgegroeid tot meer dan alleen een verkoopkanaal, maar ook een strategische partner voor merkopbouw.