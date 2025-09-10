Loop Playbook van HubSpot vereenvoudigt het werk van marketeers

CRM-softwarebedrijf HubSpot heeft Loop Playbooks gelanceerd. Hiermee wil het marketeers een nieuwe manier bieden om groei te creëren in een wereld waarin AI er voor zorgt dat gebruikers minder snel doorklikken en hun aandacht wordt verdeeld tussen platforms als YouTube, Reddit, TikTok en podcasts.
HubSpot stelt dat 60 procent van de Google-opdrachten tegenwoordig zonder klik eindigt. Dit maakt het voor traditionele SEO-content en geschreven blogs steeds lastiger om gebruikers te bereiken en conversies – zoals een aankoop of het invullen van een formulier – te creëren. Het is simpelweg niet langer genoeg om op dit soort content te leunen. Merken moeten ook juist daar aanwezig zijn waar kunstmatige intelligentie naar informatie zoekt om zo potentiële klanten te informeren en te binden.
Dankzij Loop Playbook kunnen marketeers tools inzetten zoals Breeze Assistant en HubSpot Connectors voor AI-systemen als ChatGPT, Gemini en Claude. Op die manier worden klanten geanalyseerd en wordt er een stijlgids opgebouwd. Vervolgens kan men met Marketing Studio een campagne-idee uitbouwen tot een strategie voor meerdere kanalen.
Smart CRM en Data Hub helpen daarna bij het opstellen van contextuele berichten aan de hand van websitegedrag en -interacties en klantgegevens. Dankzij AI-aangedreven technologie kunnen e-mailactiviteiten worden opgeschaald, en Segments wordt ingezet voor het opbouwen van doelgroepen. Landingspagina’s kunnen gepersonaliseerd worden met Personalization.
De volgende stap is om meer aanwezigheid te creëren op TikTok, Reddit en in podcasts. Met de AI Engine Optimization Strategy-tool worden antwoorden geoptimaliseerd zodat ze ook vindbaar zijn door AI-programma’s. De Breeze Customer Agent kan op belangrijke pagina’s geplaatst worden zodat directe interactie mogelijk is met potentiële kopers.
Tot slot worden halfjaarlijkse campagnes vervangen voor constante iteratie, en kan Email Engagement Optimization betrokkenheid voorspellen voordat er ook maar één e-mail is verzonden. Met elke ‘Loop’ worden er vervolgens verbeteringen doorgevoerd, zodat de campagne verder verfijnd wordt.
Het eindresultaat is dat marketeers in enkele dagen een volledige campagne kunnen opzetten die veel persoonlijker aanvoelt en dus meer betrokkenheid creëert. Dankzij de gerichtere targeting dalen de acquisitiekosten, en de kunstmatige intelligentie leert bij elke Loop om de campagne constant te verbeteren.
Kipp Bodnar, de chief marketing officer bij HubSpot: “Voorheen bezochten klanten je site, lazen ze je blog en converteerden ze op jouw voorwaarden. Maar gezien 60 procent van de zoekopdrachten Google inmiddels niet meer verlaat en AI-tools vragen beantwoorden vóór je überhaupt hoeft te klikken, is deze werkwijze volstrekt gedateerd. Loop Playbook is anders. Het geeft je de tools om klanten via welk kanaal dan ook te contacteren, iedere boodschap op schaal met behulp van AI te contacteren, en elke interactie tot een leermoment te maken voor de bedrijfseigen Loop. Zo maken teams die de Loop gebruiken een concurrentievoordeel van AI.”
HubSpot zet al langer in op het gebruik van AI om het werk van marketeers niet alleen te versimpelen, maar ook meer conversie te creëren. Zo bracht het vorig jaar AI Search Grader uit om bedrijven meer inzicht te geven in hoe ze naar voren komen in Large Language Models en bij AI-zoekopdrachten. Ook lanceerde HubSpot een AI-medewerker voor het bedrijf in de vorm van de Breeze Content Agent, die het werk eenvoudiger maakt en zelfs reclames geheel met AI kan creëren. Dat heeft HubSpot geen windeieren gelegd: HubSpot rapporteerde onlangs een totale omzet van 761 miljoen dollar voor het vorige kwartaal, een groei van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.