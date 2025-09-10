Loop Playbook van HubSpot vereenvoudigt het werk van marketeers

De vier fasen van Loop Playbook

Dankzij Loop Playbook kunnen marketeers tools inzetten zoals Breeze Assistant en HubSpot Connectors voor AI-systemen als ChatGPT, Gemini en Claude. Op die manier worden klanten geanalyseerd en wordt er een stijlgids opgebouwd. Vervolgens kan men met Marketing Studio een campagne-idee uitbouwen tot een strategie voor meerdere kanalen.

Smart CRM en Data Hub helpen daarna bij het opstellen van contextuele berichten aan de hand van websitegedrag en -interacties en klantgegevens. Dankzij AI-aangedreven technologie kunnen e-mailactiviteiten worden opgeschaald, en Segments wordt ingezet voor het opbouwen van doelgroepen. Landingspagina’s kunnen gepersonaliseerd worden met Personalization.

De volgende stap is om meer aanwezigheid te creëren op TikTok, Reddit en in podcasts. Met de AI Engine Optimization Strategy-tool worden antwoorden geoptimaliseerd zodat ze ook vindbaar zijn door AI-programma’s. De Breeze Customer Agent kan op belangrijke pagina’s geplaatst worden zodat directe interactie mogelijk is met potentiële kopers.

Tot slot worden halfjaarlijkse campagnes vervangen voor constante iteratie, en kan Email Engagement Optimization betrokkenheid voorspellen voordat er ook maar één e-mail is verzonden. Met elke ‘Loop’ worden er vervolgens verbeteringen doorgevoerd, zodat de campagne verder verfijnd wordt.