HubSpot komt met gratis tool voor AI zoekoptimalisatie

AI Search Grader helpt marketeers van SEO naar LMO

Tot nu toe testen marketeers handmatig hoe hun merken naar voren komen in AI-zoekopdrachten. Ze bezoeken verschillende omgevingen, maken specifieke prompts, verzamelen de respons en destilleren daaruit de resultaten. Dat is een arbeidsintensieve manier om maar een fractie van de informatie te bemachtigen die online staat en die ze nodig hebben. En er zijn nog weinig richtlijnen en tools om resultaten te vertalen naar acties.

Voor de AI Search Grader van HubSpot is geen AI-expertise nodig en de tool voorkomt dat marketeers moeten gissen naar hoe hun merk wordt weergegeven in AI-zoekopdrachten. AI Search Grader helpt marketeers gerichte prompts op te stellen, zet de prestaties van het merk in de juiste context en maakt Language Model Optimization (LMO) eenvoudig.

AI Search Grader biedt onder meer:

een algemeen rapportcijfer, waarmee marketeers en ondernemers in één oogopslag inzicht hebben in hoe hun merk in het algemeen presteert in alle LLM’s die HubSpot monitort;

inzicht in merkzichtbaarheid, dankzij:

1. een unieke merksentiment score, die de gebruikte taal in AI-reacties een waarde geeft en zo marketeers helpt begrijpen hoe hun merk wordt besproken en waargenomen;

2. de Share of Voice (SOV) score, die de merkzichtbaarheid meet en afzet tegen die van concurrenten in dezelfde categorie;

AI Search Grader is wereldwijd beschikbaar in het Engels en is voor elke marketeer gratis te gebruiken.

