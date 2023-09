HubSpot komt met HubSpot AI: generatieve AI voor MKB’s

HubSpot heeft tijdens zijn jaarlijkse evenement Inbound onthuld AI-functonaliteit toe te voegen aan zijn software. Er komt een speciaal HubSpot AI-gedeelte waarin allerlei functionaliteiten met kunstmatige intelligentie worden toegevoegd. Het hoopt hiermee MKB’s te helpen groeien door de productiviteit van teams te verbeteren.

HubSpot AI HubSpot is software waarmee je klanten beter van dienst kunt zijn en wordt gebruikt door onder andere bekende merken als Reddit, Eventbrite en Tumblr. Je kunt er ‘klantkaarten’ in aanmaken, maar het is meer dan een CRM en biedt bijvoorbeeld ook integraties in allerlei andere software. En ook zonder die integraties is het meer dan een crm, zeker nu er AI-mogelijkheden naar de software komen. CEO Yamani Rangan zegt: “Klantverwachtingen veranderen en bedrijven hebben nu de mogelijkheid om AI te benutten.” Ze gelooft dat AI de verbinding op grote schaal zal stimuleren. “Generatieve AI transformeert de manier waarop we moeten werken.” Moeten inderdaad: AI is er nu, en daar kunnen we veel meer uit halen. Mede daarom maakt HubSpot een deel van de AI-mogelijkheden rondom campagnes opzetten gratis beschikbaar. In HubSpot betekent dat concreet dat er AI-assistenten worden toegevoegd. Dat zijn generatieve AI-tools om serviceteams, maar ook marketing- en salesteams te versterken. Ze kunnen helpen bij brainstormen, content creëren, rapportages en zelfs websiteontwikkeling. AI-agenten zijn weer iets sanders: dat zijn tools waarmee je de klantenservice kunt automatiseren. Zeker als je veelvuldig hetzelfde type vragen krijgt van klanten, dan kun je op die manier snel en toch met een menselijke toon reageren op bijvoorbeeld live chat en e-mail. De agenten zitten echter nog niet in de aankomende update: dat wordt begin 2024.

ChatSpot is ChatGPT AI kan ook helpen met het voorspellen van gedrag, waardoor je betere analyses kunt maken en aanbevelingen kunt krijgen, waarmee je weer beter kunt anticiperen en bijvoorbeeld extra kunt inkopen, extra reclame kunt maken of andere dingen kunt ondernemen om aan de vraag te kunnen voldoen (of deze juist een extra boost te geven). Tot slot gaat HubSpot ook gebruikmaken van ChatGPT: het chatprogramma heet binnen de software ChatSpot en het is sinds maart 2023 in bètaversie. Er worden wekelijks 20.000 prompts op gemaakt, dus klanten weten de functie overduidelijk goed te vinden. HubSpot heeft daarnaast een nieuwe Sales Hub aangekondigd. Het erkent dat vandaag de dag budgetten slinken en het daarom vaak wat langer duurt om deals te sluiten. Om toch goed te kunnen blijven updaten is er een nieuwe Sales Hub ontwikkeld. Hierin zit onder andere ‘prospecting workspace’ waarin je al je prospecting-werk kwijt kunt en er meer focus is voor dat onderwerp. Momenteel is het nog in openbare bèta. Interessanter nog is het leadmanagement en rapportages: hiermee kun je leads organiseren, monitoren en prioriteren. Zo krijg je een betere data-output en zichtbaarheid voor sales en marketing. De leadrapportages zijn nog in openbare bèta, maar prospecting is wel al direct mogelijk wanneer de Sales Hub verschijnt.

Nauwe samenwerking met LinkedIn Daarnaast wordt er intelligent dealbeheer en forecasting toegevoegd, waarbij ook AI komt kijken. AI Forecasting is nu nog in gesloten bèta, maar kan de voorspellende AI van HubSpot inzetten om op basis van sales in het verleden toekomstige sales te voorspellen. De nauwkeurigheid zou met tot wel 95 procent verbeterd kunnen worden. Daarnaast zijn er Deal-inzichten en Deal-labels, die vertegenwoordigers helpen deals te prioriteren en deals automatisch te categoriseren. Dan is er ook nog planning en overdracht, waarmee je makkelijk prospects op de juiste salespersoon kunt zetten. Reps kunnen namens andere mensen vergaderingen plannen en formulieren routeren die bijvoorbeeld via de website binnenkomen. Tot slot gaat Hubspot nauwer samenwerken met LinkedIn. Het wordt makkelijker om LinkedIn Sales Navigator te linken aan Hubsports Smart CRM om zo ook meer uit dat zakelijke social medium te kunnen halen. Dit komt later deze maand in gesloten bèta.

Er komt dus veel aan voor HubSpot, waarbij kunstmatige intelligentie de boventoon voert. Houd DutchCowboys in de gaten voor meer informatie vanuit Inbound 2023.