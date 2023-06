LinkedIn: STEM lijdt aan talenttekort en onbenut potentieel vrouwen

En, maar dat mag helemaal geen verrassing zijn, is het nog steeds het geval dat er te weinig vrouwen aan de top staan. Op het instapniveau zien we 26,6 procent vrouwen in STEM, maar kijken we wat meer naar de hogere regionen van organisaties, dan is het aantal nog maar 12,3 procent (managementniveau) en zelfs 9,1 procent (C-suite niveau). Enorm spijtig, want meer diversiteit binnen een bedrijf of managementteam kan zeker het verschil maken.

Kijkend naar het personeelsbestand binnen deze sector is op dit moment slechts 26 procent vrouw en hoewel dat een verbetering is ten opzichte van 2016, scheelt dat helaas maar 2 procentpunt. Wat daarbij opvalt is dat vrouwen die wel een diploma in deze sector heeft, vaak geen baan doet die ook met dat diploma te maken heeft.

LinkedIn

LinkedIn ziet dat de huidige talentenpool in de STEM-sector vooral uit mannen bestaat en dat is onvoldoende om aan de groeiende vraag naar talent te voldoen. In Nederland bekleden mannen 2,4 keer zo vaak een functie in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Maar ja, als de vrouwen na het halen van hun diploma in die sector afhaken, dan is het niet gek dat er vooral mannen overblijven. Waarom vrouwen niet aan het werk gaan in deze sectoren, dat kan veel redenen hebben. Of ze vinden het zelf niet leuk, of ze worden niet aangenomen, mogelijk mede omdat deze rollen traditioneel door mannen worden vervuld en die associatie hardnekkig is. Al kunnen er natuurlijk ook andere redenen zijn, maar een ding is zeker: vrouwen moeten verleid worden om toch de STEM-sector in te gaan. Niet alleen qua studie, maar ook qua werk.

‘De IT-girl’-schrijver Chantal Schinkels denkt wel te weten hoe dat kan. “Het kunnen zien dat je als vrouw kan werken in een STEM-baan is heel belangrijk in het opwekken van interesse bij jonge, vrouwelijke professionals én het normaliseren van vrouwen in deze banen voor de gehele sector. Veel vrouwen verlaten de sector al snel nadat zij starten in een STEM-functie, of beginnen niet eens met werken in de sector na hun afstuderen. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de sollicitatieprocedure. Onbewuste vooroordelen, een voorkeur hebben voor iemand die op je lijkt en bepaalde kenmerken van de mannelijke kandidaat hoger beoordelen dan die van een vrouwelijke kandidaat zorgen ervoor dat er niet altijd wordt gekeken naar kwaliteit van vrouwelijke kandidaten in een selectieprocedure."