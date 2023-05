Vrouwen zijn beter geschikt voor lange ruimtemissies

De wetenschappers berekend dat voor een drie jaar durende ruimtemissie (1080 dagen), als gekozen wordt voor een crew van vier vrouwen, 1695 kilo minder ‘vracht’ nodig is. Dat levert dan een besparing op van 158 miljoen dollar. En, ook niet onbelangrijk, daardoor is er in het ruimteschip 2,3 kubieke meter meer ruimte beschikbaar voor andere doeleinden.

Als de, meer dan tien jaar geleden gedane voorspellingen en beloftes van ruimtevaartpioniers zoals Elon Musk uitgekomen waren, dan waren de eerste mensen al op weg naar Mars. Een bezoek aan de Rode Planeet staat echter al veel langer op onze to-do, of wish-list. NASA sprak er al over toen ze er net in geslaagd waren de maan te bereiken, eind jaren 60. In werkelijkheid is een missie naar Mars nog altijd toekomstvisie. Inmiddels is wel duidelijk dat we voor een reis naar Mars het beste een crew die volledig uit vrouwen bestaat, kunnen selecteren.

Als we uiteindelijk naar Mars gaan, of op en andere lange ruimtemissie, moeten we natuurlijk ook ervoor zorgen dat dat met de best mogelijke crew gedaan wordt. Als je een of meerdere jaren met elkaar opgescheept zit in een ruimte die niet veel groter is dan een flinke autobus, dan moet je natuurlijk geen ‘slaande’ ruzie krijgen.

Utieraard wil ik daarmee NIET zeggen dat vier vrouwen die jarenlang in een kleine ruimte doorbrengen geen goed idee is. Echter, om de crew alleen op geslacht, lichaamsgrootte en energieverbruik te selecteren, is niet verstandig. De crew zal niet alleen fysiek met elkaar door één (smalle) deur kunnen, ook in figuurlijke zin moeten ze, zelfs na drie jaar, nog met elkaar door diezelfde deur kunnen gaan.