10 slimme, toepasbare lessen over marketing en werk vanaf Inbound 2023

De afgelopen dagen was het druk in Boston, want Hubspot hield zijn jaarlijkse bijeenkomst Inbound 2023. AI voerde, mede door aankondigingen van het bedrijf, de boventoon, maar er waren ook veel leuke, inspirerende en ambitieuze sprekers aanwezig die niet bang waren om te delen wat hun grote levenslessen zijn in de uitoefening van hun beroep.

1. De klant wil je op social media zien 44 procent van de kopers gebruiken social als primaire bron voor het ontdekken van nieuwe producten. Dat komt door video’s die aantrekkelijk zijn. “Customers don t want to search, they want to get social”. Ze willen bovendien niet meer weten door klikken en zoeken, maar ze willen gesprekken aangaan. Hallo [naam] is niet meer persoonlijk genoeg," stelt Yamini Rangan, CEO van HubSpot. Het moet op maat gemaakt, je moet de klant echt kennen. En bovenal: het mag niet reactief zijn: het moet proactief zijn, aldus Hubspot.

2. Thuiswerkers moeten meer worden vrijgelaten In de sessie ’How to curate a vibrant remote-first culture at scale’ vertelde Jen Spencer, CEO van SmartBug Media hoe een bedrijf dat vooral thuiswerkers heeft succesvol is. Spoiler: dat is niet door mensen van 9 tot 5 te laten werken, of mensen af te wijzen als ze even wat eten op de camera. Het is door ook het persoonlijke aandacht te geven en door foto-avonden te organiseren waarin iedereen laat zien wat voor leuke dingen ze samen hebben gedaan (op een paar niet-remote uitjes dus). Het ‘samen’ vieren, ook al ben je altijd bij elkaar in de ruimte, dat zorgt dat je je close voelt, ook al ben je dat fysiek misschien niet altijd. Maar vooral dat vertrouwen dat het werk gedaan wordt, in de tijd dat iemand zelf het allerbeste functioneert, is heel belangrijk volgens Jen Spencer. “Ik ben het meest creatief tussen 7 en 9 uur ‘s avonds, maakt mij dat een slechte ceo? En ik doe graag een meeting terwijl ik met de hond wandel: is dat een probleem?” Zij vindt van niet, en ze runt op die manier een succesvolle organisatie, die overigens ook volop in Slack aanwezig is en praat over huisdieren, sporten, gaming, en uiteraard, werk. 3. Je kunt zelf leiden in de weg naar een bedrijfscultuur waarin alles mogelijk is De nieuwe realiteit zou moeten zijn dat Sales en Marketing beter met elkaar praten. Ze moeten beide meer van elkaar weten, maar ook van de klant. Iedereen heeft hetzelfde doel, maar de weg ernaartoe veroorzaakt soms wrijving tussen Sales en Marketing. George B. Thomas van Hubspot denkt dat je vaker moet praten met eigenlijk alle afdelingen binnen het bedrijf waar je werkt, je helder moet communiceren wat je wil en waar je naartoe wil, maar ook empathie moet hebben voor anderen. Op die manier ben je prettig om mee te werken en ontwikkel je een cultuur waarin van alles mogelijk is. Een van de belangrijkste dingen daarbij is vertrouwen: als dat er niet is, dan is er een toxic sfeer en daarin kan niemand prettig werken. Maar, door veelvuldig het gesprek aan te gaan en daarin helder te zijn, kun je vertrouwen kweken en ontstaat er die cultuur van mogelijkheden.



4. Je moet veel falen: veel meer dan de concurrentie In de sessie Focus on the Future: Navigating the Next Decade was Steven Bartlett te gast: host van de enorm populaire podcast the Diary of a CEO, maar ook de jongste Dragon uit het Britse tv-serie Dragon’s Den. Een aantal keer van school gestuurd, gestopt met de universiteit, toen een succesvol social medium opgezet, bij een investeringsfonds voor psychedelics gewerkt en nu heeft hij een nieuw bedrijf dat wederom een succes is. Het lijkt wel alsof alles wat hij aanraakt in goud verandert. Logisch dus om hem te vragen wat de toekomst is. Hij wil vooral een grotere faalrate van mensen: hij wil dat mensen experimenteren. "Je moet je competitie ‘overfalen’ zodat jij eerder bij de oplossing bent." 5. Doe iets absurds In de marketing vergeten we soms outside the box te denken, en dat is een doodzonde, meent Steven Bartlett. Ja, hij kwam ook voorbij bij punt 4, maar deze man is nu eenmaal enorm inspirerend. Hij vertelt er een anekdote bij om het uit te leggen: "Mijn vriendin ging naar een nieuwe fitnesszaal, en ze kwam thuis en zei: 'Wow, het was een geweldige fitnesszaal: ze hadden zelfs een 30 meter hoge klimmuur!'” Steven was gefascineerd en ging ook bij die fitnesszaal, en hij zei het voort. “Klom er ooit iemand op die muur? Zeker niet. Maar dat ze dat zei, impliceerde dat ze dan waarschijnlijk wel 30 hardloopbanden hadden.” Hetzelfde gold voor zijn kantoor: “Ik heb in mijn social mediabedrijf 13.000 pond geïnvesteerd in een blauwe glijbaan op kantoor. Het ene na het andere medium kwam over ons kantoor schrijven, en die blauw glijbaan vertelde zoveel over ons: dat we jong zijn, dat we speels zijn, en dat we duidelijk iets nieuws doen, iets anders.” Dus wees niet bang om iets absurds te doen: graag zelfs.

6. Sta met je merk op TikTok TikTok is steeds meer het social medium van mond-tot-mond-reclame. Het is ook een platform waarop we aan de lopende band dingen kopen die we helemaal niet van plan waren te kopen. Dingen waarvan we soms niet eens wisten dat ze bestonden. #Tiktokmademebuyit, dus. TikTok-gebruikers zijn volgens Tabitha Karol van TikTok 70 procent eerder geneigd om een ongeplande aankoop te doen. Reden dus om ook daar aanwezig te zijn met je merk. Zelfs als je denkt dat je merk helemaal niet zo bij TikTok past, dan zal het platform je waarschijnlijk nog verbazen. De video hoeft zelfs niet eens gepolijst te zijn: liever niet zelfs. Authenticiteit is waarop TikTok draait. 7. Als je een mening hebt, moet je geen vraag stellen Tijdens de bijeenkomst ‘Getting Candid’ heeft auteur Kim Scott uitgelegd hoe ze het zou aanpakken als iemand anders op werk strijkt met de eer voor het werk dat anderen hebben gedaan. Hoe pak je dat aan? “Geen vragen stellen. Ik heb duidelijk een mening over hoe deze persoon zich gedroeg. Na de meeting dus even aanklampen en de feedback meteen geven. Het is een gesprek dat je ofwel face-to-face hebt, ofwel via een privé-videocall. Dit kun je beter niet doen over de mail of een appje. Je kunt beter gaan wandelen: je loopt dan al dezelfde kant op. Kan het echt niet face-to-face, doe het dan niet in een ingeroosterde videocall: gewoon meteen even bellen.” Het spontaan houden dus. Kim raadt af om op zijn persoonlijkheid in te spelen. “Hey, tijdens de meeting viel me op dat je de credit nam voor werk van anderen.” Dan heeft hij vervolgens een kans om zich te realiseren dat hij dat deed. of zij natuurlijk. Kim vindt medeleven belangrijk: wees humble en behulpzaam, geeft ze aan.

8. Kunstmatige intelligentie heeft altijd mensen nodig Kate Bradley Chernis is de ceo van Lately.ai en zij gaf een talk over hoe je generatieve AI kunt gebruiken voor social media-teksten. Of eigenlijk vertelde ze over hoe we er zo zijn gekomen: van de geboorte van machine learning in 1950 tot de eerste neurale netwerken en dan het jaar 2023, waarin we met zijn allen 120 zettabytes aan data bij elkaar maken (1 triljoen gigabytes dus). Wat ze echter vooral helder maakte, is dat wanneer je AI gebruikt, je dat niet zomaar moet doen. AI heeft een mens nodig om mee samen te werken: de mens schrijft de input, de mens beoordeelt wat de AI doet. Sowieso meent ze dat we het brein best wat meer credit mogen geven voor wat we dagelijks doen: beslissingen nemen, patronen herkennen: het houdt die hersens maar bezig. En ja, dus ook als we AI hebben om bij een deel van ons werk te helpen. 9. NO staat voor Next Opportunity Dr. Yvette Noel-Schure is vice-president van de Schure Media Group, maar dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel. Wat je waarschijnlijk meer zegt, dat is dat deze vrouw de publicist is van niemand minder dan Beyoncé. En dat werd ze niet omdat ze Beyonce al kende of omdat ze dat in haar schoot geworpen kreeg. Nope. Ze heeft toen Destiny’s Child nog heel opkomend was de dames benaderd om publicist te worden en te zorgen dat de dames zo worden neergezet als ze willen overbrengen. Een rol die ze kreeg na heel vaak nee te hebben gehoord. Of, zoals ze zelf zegt: "No staat voor Next Opportunity. Als ik nee hoorde, dan dacht ik: wanneer krijg ik de kans weer om met een persoon te praten die me naar die ja krijgt?" Kortom, vastbijten dus, en creatief blijven denken om toch dat te krijgen wat je wil. Inmiddels is Yvette nog steeds de publicist van Beyoncé en reist ze met de artiest mee op haar concerten om haar werk uit te voeren.

10. Pas clear contracting toe Normaliseer clear contracting in je bedrijf. Je kunt dan samen duidelijk zijn over de taak, over deadlines, volgende stappen en -ook belangrijk- wanneer mensen tevreden zijn. Dit stellen Peter Coppinger (CEO Teamwork.com) en Gray MacKenzie (Zenpilot) in hun talk over productiviteit. Ze laten zich hierbij inspireren door Brene Brown, die zegt dat duidelijk communiceren aardig is, en dat niet duidelijk communiceren dat niet is. Iets waar wij als rechtstreekse Nederlanders weinig moeite mee zouden moeten hebben, maar ook in ons bedrijfsleven sluipt soms veel vaagheid. Wees helder, zo stellen de heren MacKenzie en Coppinger: schrijf op wat de verwachtingen zijn en houd elkaar op de hoogte als die toch niet op het afgesproken moment waargemaakt zullen worden.