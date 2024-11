HubSpot introduceert Breeze als nieuwe medewerker voor je bedrijf

Nieuwe werk-bestie

Uiteindelijk is Breeze vooral een extra hulpje tijdens je werk, een soort stagiair. Eentje die vraagt of het een meeting voor moet je opzetten. Volgens HubSpot is het de AI die de context biedt, terwijl de mensen de connectie bieden. AI doet alle drukke, administratieve bezigheden, zodat verkopers zich op hun favoriete werk kunnen richten: verkopen, overtuigen, mensen meenemen in hun visie of product. En vooral helpt het om chocola te maken van de 15 verschillende apps die sommige bedrijven gebruiken om zaken gedaan te krijgen. De data juist aan elkaar verbinden en dat weer analyseren, dat helpt. Of, zoals HubSpot het zelf noemt: Breeze is je nieuwe beste vriend op je werk. We zijn benieuwd.

Breeze Copilot, Breeze Agents en Breeze Intelligence zijn nu beschikbaar in openbare beta.