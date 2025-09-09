NS brengt game uit waarmee je kortingen kunt scoren

Het imago van de Nederlandse Spoorwegen heeft wel eens betere tijden gekend. Werk aan de winkel dus om dat imago op te krikken bij de met openbaar vervoer reizende Nederlanders. Sprint Station is een van de manieren om potentiële reizigers een positief gevoel te geven over de NS. Dat is een spel voor op de computer en smartphone waarmee je al spelenderwijs kortingen kunt scoren.

Virtueel station

Sprint Station kan gratis gespeeld worden door op je pc of smartphone naar de officiële website te gaan. Na een korte uitleg speel je vervolgens een zogeheten ‘autorunner’: een spel waarin het hoofdpersonage automatisch naar voren rent in een virtuele 3D-versie van een Nederlands treinstation.

Het enige dat je zelf hoeft te doen, is het personage naar links of rechts verplaatsen of hem laten springen of bukken. Op die manier verzamel je niet alleen munten die overal verspreid liggen, maar ontwijk je ook allerlei objecten die je op treinstations tegenkomt, zoals poortjes, zitbanken en zelfs hier en daar een piano. Het tempo komt steeds hoger te liggen naarmate je meer munten pakt.