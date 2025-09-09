NS brengt game uit waarmee je kortingen kunt scoren

Het imago van de Nederlandse Spoorwegen heeft wel eens betere tijden gekend. Werk aan de winkel dus om dat imago op te krikken bij de met openbaar vervoer reizende Nederlanders. Sprint Station is een van de manieren om potentiële reizigers een positief gevoel te geven over de NS. Dat is een spel voor op de computer en smartphone waarmee je al spelenderwijs kortingen kunt scoren.
Sprint Station kan gratis gespeeld worden door op je pc of smartphone naar de officiële website te gaan. Na een korte uitleg speel je vervolgens een zogeheten ‘autorunner’: een spel waarin het hoofdpersonage automatisch naar voren rent in een virtuele 3D-versie van een Nederlands treinstation.
Het enige dat je zelf hoeft te doen, is het personage naar links of rechts verplaatsen of hem laten springen of bukken. Op die manier verzamel je niet alleen munten die overal verspreid liggen, maar ontwijk je ook allerlei objecten die je op treinstations tegenkomt, zoals poortjes, zitbanken en zelfs hier en daar een piano. Het tempo komt steeds hoger te liggen naarmate je meer munten pakt.
Hoewel het spelletje niet bijster veel om het lijf heeft, is het toch leuk om te proberen het zo lang mogelijk vol te houden zonder ergens tegenaan te lopen. Er kunnen zelfs koffiebekers gepakt worden om je zo tijdelijk te beschermen tegen de obstakels die je op je pad vindt, en een lekkere banaan zorgt er voor dat je tijdelijk twee keer zoveel munten verzamelt.
De belangrijkste trekpleister van Sprint Station is echter de kortingsactie die er aan vast zit. De muntjes die je verzamelt kun je vervolgens namelijk verzilveren voor kortingscoupons die bij verschillende winkels op treinstations zijn te gebruiken. Zo scoor je coupons voor kortingen op eten, drinken en zelfs boeken bij zaken als Kiosk, Starbucks, Smullers en The Doner Company.
Sprint Station is ontwikkeld als pilot voor het programma ‘Exploitatie in de Toekomst’ van NS Stations, dat de game in samenwerking met creatief bureau livewall heeft gemaakt. Het doel is om de stations niet alleen als fysieke knooppunten in te zetten, maar ook digitaal meer elan te geven voor reizigers en retailpartners. Naast dat het reizigers nog meer beleving geeft rondom de treinreis, is het ook in het voordeel van de portemonnee, terwijl een ander doel is ook meer sales bij stationswinkels te creëren.
“Deze game is voor ons een eerste testcase in een online strategie om de commerciële positie van de stations, in samenwerking met de retail op de stations, te versterken”, zo stelt Rens Raijmakers, business developer bij team Exploitatie NS Stations. “NS Stations tracht hierdoor een sterkere strategische partner te worden van de huurders op de stations. livewall is voor ons hierin een strategische partner en begeleidt ons in de realisatie van deze ambities, maar denken vooral ook mee hoe deze gamification een onderdeel kan worden van onze loyalty ambities met onze reizigers in de toekomst.”
De volgende keer dat je een treinreis voor de boeg hebt, is het dus geen gek idee om eerst een potje Sprint Station te spelen om zo voordeliger uit te zijn bij een aankoop op het station.