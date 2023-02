​Drie handige apps die je als treinreiziger nodig hebt

Het is heerlijk om de auto te pakken: precies van deur tot deur kunnen rijden en met niemand anders rekening hoeven houden. Maar: achter het stuur kun je niet werken of een boek lezen: dat kan in de trein weer een stuk beter. Met deze apps plan je je reis tot in de puntjes.



https://www.instagram.com/reel/CoXhVfItO2A/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

NS De NS heeft een app die stevig in zijn schoenen staat. Hoewel je nu overal met je bankpas kunt inchecken, kun je in deze app ook treinkaartjes kopen. Vroeger was deze app qua reisplanning teleurstellend, omdat ie alleen naar stations kon plannen, maar inmiddels kunnen we al jaren lekker van deur tot deur plannen. Zo weet je precies hoe laat je aankomt. Bovendien is NS van alle apps het snelst met het tonen van eventuele vertragingen of spoorwisselingen, waardoor je snel up to date bent. Zeker als je je traject vast vastlegt in de app.

Rijden de treinen Er is regelmatig werk aan het spoor en hoewel NS hier zeker wel melding van maakt, is er in de app Rijden de Treinen nog een heel specifiekere informatieverstrekking waar het om rijdende en stilstaande treinstellen gaat. Je kunt er ook een route in plannen, al is dit niet de meest ideale app voor een traject van deur tot deur. Hij kan niet eens het hele ov plannen, dus dit is echt een app die je inzet als extra bovenop de NS-app. Het zou geweldig zijn als deze app geïntegreerd kon worden in die van NS. Maar vooralsnog kun je ze dus beter allebei op je telefoon zetten.

Google Maps Welke app er zeker bovenuit springt als het gaat om route plannen, dat is Google Maps. Niet alleen met de auto of lopend: hij is ook bekend met de bussen van het openbaar vervoer. Wel is hij vaak iets minder snel op de hoogte van vertraging of werkzaamheden, waardoor het altijd raadzaam is de NS-app erbij te houden. Het voordeel van Maps is wel dat hij je echt goed kan vertellen hoe je die laatste kilometer kan wandelen en zelfs wanneer je in het ov zit laat weten wanneer je halte eraan komt. Een musthave voor openbaar vervoersgebruikers dus.