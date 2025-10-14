Marketing gedijt via netwerken en menselijke expertise in plaats van AI

Kunstmatige intelligentie wint snel terrein in de marketingwereld. Toch komt merkvertrouwen volgens de meeste marketeers nog altijd tot stand via menselijke expertise en het inzetten van netwerken. Dat blijkt uit een onderzoek van socialmediaplatform LinkedIn.

AI voor efficiëntie

LinkedIn heeft een onderzoek uitgevoerd onder vijfhonderd Nederlandse B2B-marketeers. Daaruit blijkt dat AI vooral wordt gezien als middel om sneller en efficiënter te werken. Juist menselijke relaties en persoonlijke netwerken blijken nog steeds de sleutel tot merkstrategie en authenticiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien ondervraagde marketeers verwachten dat AI hen helpt om omzetdoelen te realiseren. 58% denkt dat kunstmatige intelligentie kansen biedt om hun zichtbaarheid te vergroten en 55% ziet het als middel om nieuwe doelgroepen te bereiken. Ook efficiëntie (49%) en snelle personalisatie (45%) worden als de grote voordelen van het gebruik van AI aangestipt.

Toch is er ook kritiek en onzekerheid over AI onder marketeers. Bijna de helft van de ondervraagden (44%) maakt zich zorgen over de impact op authenticiteit en creativiteit. 38% van de ondervraagden spreekt zelfs voor een mogelijke vertrouwensbreuk als AI teveel ruimte krijgt in communicatie.