Marketing gedijt via netwerken en menselijke expertise in plaats van AI

By: Michel Musters
Kunstmatige intelligentie wint snel terrein in de marketingwereld. Toch komt merkvertrouwen volgens de meeste marketeers nog altijd tot stand via menselijke expertise en het inzetten van netwerken. Dat blijkt uit een onderzoek van socialmediaplatform LinkedIn.
LinkedIn heeft een onderzoek uitgevoerd onder vijfhonderd Nederlandse B2B-marketeers. Daaruit blijkt dat AI vooral wordt gezien als middel om sneller en efficiënter te werken. Juist menselijke relaties en persoonlijke netwerken blijken nog steeds de sleutel tot merkstrategie en authenticiteit.
Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien ondervraagde marketeers verwachten dat AI hen helpt om omzetdoelen te realiseren. 58% denkt dat kunstmatige intelligentie kansen biedt om hun zichtbaarheid te vergroten en 55% ziet het als middel om nieuwe doelgroepen te bereiken. Ook efficiëntie (49%) en snelle personalisatie (45%) worden als de grote voordelen van het gebruik van AI aangestipt.
Toch is er ook kritiek en onzekerheid over AI onder marketeers. Bijna de helft van de ondervraagden (44%) maakt zich zorgen over de impact op authenticiteit en creativiteit. 38% van de ondervraagden spreekt zelfs voor een mogelijke vertrouwensbreuk als AI teveel ruimte krijgt in communicatie.
Voor de beste marketing en klantenbinding verkiest het merendeel van marketeers dan ook nog altijd mensenwerk boven kunstmatige intelligentie. Daarbij is het inzetten van persoonlijke netwerken een belangrijk aspect. 64% van de ondervraagden denkt dat hun doelgroep een merk namelijk niet alleen beoordeelt op basis van bedrijfscommunicatie, maar op basis van wat mensen in hun netwerk erover zeggen of delen.
Ruim 61% van de B2B-marketeers investeert dan ook meer in zogeheten community-driven content. Dit met als doel om echte betrokkenheid en relevantie onder de belangrijkste doelgroepen te creëren. Juist menselijke expertise en authentieke verhalen voeren de boventoon, zo meent één op de drie ondervraagden.
Daarbij spelen ook menselijke collega’s van marketeers een belangrijke rol. 41% noemt collega’s als belangrijkste inspiratiebron, gevolgd door CEO’s en CMO’s (37%) en vertrouwde creators en experts (36%). AI zet marketeers wel aan tot het opnieuw nadenken over het opbouwen van campagnes, maar het echte werk wordt dus nog altijd door mensen gedaan.
De uitkomsten van het LinkedIn-onderzoek zijn dan ook duidelijk: technologie is inmiddels onmisbaar om snel te werk te gaan, maar de menselijke factor blijft cruciaal. De spekkoper is dan ook de marketeer die technologie combineert met menselijke relaties en de relevante content die daaruit voortvloeit.
“AI versnelt en versterkt het werk van marketeers, maar vertrouwen bouw je niet met een algoritme”, aldus Marcel Molenaar, Country Manager en Director LinkedIn Marketing Solutions in de Benelux. “Vertrouwen ontstaat in de echte gesprekken tussen collega’s, klanten en experts binnen je netwerk. Merken die technologie slim inzetten, maar tegelijk investeren in menselijke connecties en authentieke content, creëren niet alleen relevantie op de lange termijn, maar bouwen aan iets veel waardevollers: een merk dat mensen écht vertrouwen.”
Webwinkel Bol heeft steeds vaker internationale premium merken te koop staan. Naast machines van Nespresso kan er nu...
Mede door de toenemende populariteit van AI klikken steeds minder mensen die van zoekmachines gebruikmaken vervolgens...
NS heeft een game uitgebracht waarmee spelers coupons kunnen vrijspelen voor kortingen bij aankopen van eten, drinken en...