De bolletjes van Yoast voor SEO zijn lang niet meer zo belangrijk

Heb je in WordPress de Yoast-plugin draaien om je artikelen nog geschikter te maken voor in de zoekmachine van Google? Heel goed natuurlijk, maar die bolletjes worden steeds minder belangrijk. Mensen zoeken namelijk steeds minder op de klassieke manier via de zoekmachine: ze krijgen informatie al geserveerd door AI Overview of AI Mode, of ze vinden je artikel via een AI-chatbot. En daar gelden andere regels.

Yoast

Het kan zeker niet kwaad om de bolletjes in Yoast op groen te krijgen, maar dat is wel puur voor SEO. Voor AI-chatbots zijn er weer andere dingen waarnaar gekeken wordt: zo is het belangrijker wat de inhoud van een artikel is en niet of je een bepaald zoekwoord veelvuldig gebruikt. Dat is het voordeel van kunstmatige intelligentie, het begrijpt beter waar het naar kijkt en daardoor is zo’n keyword dat je steeds herhaalt helemaal niet meer zo relevant.

Je merkt dat waarschijnlijk ook wel eens wanneer je een artikelkop kiest die wat meer voor Discover is dan voor SEO: daar zit vaak het keyword niet in, en dat lust Yoast soms niet. Lap die drang naar groene bolletjes dan toch even aan je laars, want het maken van sterke copy is tegenwoordig belangrijker. De AI leest het immers aandachtig, in plaats van dat er -even heel kort door de bocht- een soort zoekwoordenlijstje wordt afgetikt. Google is slimmer dan dat.