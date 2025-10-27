De bolletjes van Yoast voor SEO zijn lang niet meer zo belangrijk

Heb je in WordPress de Yoast-plugin draaien om je artikelen nog geschikter te maken voor in de zoekmachine van Google? Heel goed natuurlijk, maar die bolletjes worden steeds minder belangrijk. Mensen zoeken namelijk steeds minder op de klassieke manier via de zoekmachine: ze krijgen informatie al geserveerd door AI Overview of AI Mode, of ze vinden je artikel via een AI-chatbot. En daar gelden andere regels.
Het kan zeker niet kwaad om de bolletjes in Yoast op groen te krijgen, maar dat is wel puur voor SEO. Voor AI-chatbots zijn er weer andere dingen waarnaar gekeken wordt: zo is het belangrijker wat de inhoud van een artikel is en niet of je een bepaald zoekwoord veelvuldig gebruikt. Dat is het voordeel van kunstmatige intelligentie, het begrijpt beter waar het naar kijkt en daardoor is zo’n keyword dat je steeds herhaalt helemaal niet meer zo relevant.
Je merkt dat waarschijnlijk ook wel eens wanneer je een artikelkop kiest die wat meer voor Discover is dan voor SEO: daar zit vaak het keyword niet in, en dat lust Yoast soms niet. Lap die drang naar groene bolletjes dan toch even aan je laars, want het maken van sterke copy is tegenwoordig belangrijker. De AI leest het immers aandachtig, in plaats van dat er -even heel kort door de bocht- een soort zoekwoordenlijstje wordt afgetikt. Google is slimmer dan dat.
Er is nog geen goede tool om te controleren of je artikel er wel aan voldoet goed te worden gevonden door AI en dat is ook niet zo gek: dat is waarschijnlijk veel minder een soort lijstje dat je kunt afwerken: het gaat immers om de inhoud. Bij Yoast voor SEO krijg je zo’n lijstje wel: het keyword komt 4 keer te vaak voor, je hebt geen kopjes die het onderwerp weergeven, de fotografie reflecteert het keyword niet: het is een greep van de zaken die in Yoast SEO voorbijkomen, de plugin voor WordPress.
Op zich geeft de tool goede tips, want hij laat je ook weten of je artikel wel leesbaar is en je niet ellenlange zinnen maakt waarin je de lezer kwijtraakt. Het is dus zeker niet zo dat de regels van Yoast niet meer gelden: ze kunnen je ook helpen om wel in de AI-chatbot voorbij te komen, alleen is het allang niet meer de enige manier om jezelf goed gevonden te laten worden op het internet. AI vindt het bijvoorbeeld belangrijk wie het schrijft: is diegene een bewezen persoon in dat werkveld? Ook lusten AI-programma’s graag voorbeelden en uitlegsecties, die Yoast vaak wat meer links laat liggen.
Maar een van de grootste verschillen tussen SEO en AI is waarschijnlijk wel dat SEO minder naar het hele plaatje kijkt en AI dat wel doet. Dus: welke website is dit, is deze website betrouwbaar, wordt er regelmatig gepost, hoe is de gebruikservaring en hoe betrouwbaar is het? Eigenlijk wel ironisch dat AI, dat juist de scheiding tussen realiteit en nepperij steeds dunner maakt, er ook juist op uit is om te vinden wat er betrouwbaar is. Aan de andere kant: als iemand het moet kunnen zien, dan is het AI wel, dat weet immers beter.
Probeer uiteindelijk eens wat minder met Yoast bezig te zijn en meer met het overdragen van informatie waar mensen heel direct iets aan hebben: daar hebben ChatGPT-achtige systemen immers uiteindelijk ook voordeel van. Je keyword hoeft niet meteen bovenin je artikel te staan, maar begin je artikel liever meer alsof je een TikTok-video maakt.
Lekker ter zake, maar wel prikkelend om mensen je productie in te trekken. Daarna kun je overgaan op het noemen van de onderwerpen waar je stuk over gaat. Het is nog steeds handig om die onderwerpen ook te laten terugkomen in je H2-tussenkoppen. Ook een belangrijke: laat die zoektermen juist zoveel mogelijk in synoniemvorm terugkomen. Dan laat je immers ook zien dat je het onderwerp goed kent. Gebruik dus niet tien keer SEO-tekst, maar ook ‘Voor zoekmachines geoptimaliseerde tekst’ of ‘SEO-artikel’.
Er zijn wel dingen om altijd naar te luisteren, bijvoorbeeld als er wordt gezegd dat je afbeelding geen ALT-tekst heeft. Of je nou iets beschrijvends kiest of toch voor je keyword gaat, het is altijd belangrijk om je foto’s op deze manier een naam en meer informatie mee te geven. Als je het niet voor Google of ChatGPT doet, dan tenminste voor je medemens met een (visuele) beperking). Verder doe je er vooral goed aan om met lange teksten te komen die echt diep in een onderwerp duiken, dus besteed liever meer tijd daaraan dan aan dat focuswoord.
Meerwaarde, dat is waar het uiteindelijk om gaat in de wereld van AI. Het is een soort hongerig beest dat altijd wil eten en er is niet genoeg data in de wereld om hem te verzadigen. Maar je kunt hem met originele content wel tevreden stellen, waardoor hij je sneller weet te vinden. Al blijft het natuurlijk de regel dat je vooral moet schrijven voor jouw publiek en wat jij wil zeggen. Het voordeel daarvan is dat AI ook authenticiteit belangrijk vindt, dus als je vooral vanuit je lezer blijft denken, dan zou je al veel dingen goed moeten doen.