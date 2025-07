Mag AI Overviews wel? Uitgevers starten antitrustrechtszaak tegen Google

Bovendien kunnen uitgevers niet aangeven dat ze niet in die AI Overviews willenvoorkomen. Tegelijkertijd moet je je als uitgever afvragen of je dat wil, want dan komen er sowieso nagenoeg geen mensen meer op je website via Google. En ondanks dat jongeren steeds vaker TikTok en Instagram gebruiken om dingen te zoeken, is Google nog steeds voor het grootste deel van de mensen de plek om naartoe te gaan als ze iets zoeken. Het is alleen voor de uitgevers heel spijtig dat Google Zoeken steeds meer een one-stop-shop wordt, terwijl de ‘waar’ die het verkoopt helemaal niet uit eigen bakkerij komt.

‘Nieuwe kansen voor contentmakers’

De EU heeft nog niet formeel gereageerd op de klacht, het heeft alleen bevestigd dat het inderdaad zo’n klacht heeft ontvangen. Google zegt: “Nieuwe AI-ervaringen in Search stellen mensen in staat om nog meer vragen te stellen, wat nieuwe kansen creëert voor content en bedrijven om ontdekt te worden.” Of dat echt klopt, dat moet de praktijk uitwijzen, maar de eerste indruk is dat dat niet het geval is.

Google zegt in het algemeen over zoeken dat veel mensen vaak zoekresultaten op verkeerde data baseren: “De realiteit is dat websites om verschillende redenen verkeer kunnen winnen of verliezen, waaronder seizoensgebonden vraag, interesses van gebruikers en regelmatige algoritmische updates van Search.”

Google krijgt vanuit meerdere kanten klachten over de AI Overviews, dus het is spannend wat de EU hier nu over bepaalt en mee gaat doen.