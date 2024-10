Nieuwe Squid Game seizoen 2-teaser geeft glimp van spellen

De Koreaanse monsterhit Squid Game gaat over twee maanden door met het tweede seizoen. Een grote vraag in eenieders hoofd is natuurlijk: welke spellen worden er gespeeld? In de teaser krijg je er een glimp van en we hoeven daar verder niet geheimzinnig over te doen: ons hoofdpersonage zelf noemt het al: ik ken deze spellen al.

Squid Game seizoen 2-teaser

In het tweede seizoen gaat Gi-hun, beter bekend als Player 456, in het echt acteur Lee Jung-jae, wederom meedoen aan de spellen. Echter, het lijkt erop dat hij niet meedoet voor het grote geld, maar juist om voor een implosie te zorgen en iedereen tegen ‘het spel’ op te stoken. Dat is natuurlijk niet makkelijk in een psychologisch spel als Squid Game, waarin je beste vrienden je grootste vijanden kunnen worden en andersom.