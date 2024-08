Squid Game stopt volgend jaar met derde seizoen

Eindigt met seizoen 3

Squid Game heeft waarschijnlijk wel last van zijn succes. Kinderen begonnen de spelletjes op het schoolplein na te spelen, Netflix organiseerde zelfs een eigen mini-versie van Squid Games in enkele grote steden in ons land en iedereen was er in 2021 volledig door geobsedeerd. Maar ja, zoveel succes en zoveel tijd die inmiddels is verstreken, betekent ook een grote build-up voor dat tweede seizoen. In het eerste seizoen was het vooral het concept dat erg verraste, maar die verrassing is er nu wel af: hoe gaan de seriemakers het interessant houden?

Koreanen kennende komt dat wel goed: die verzinnen wel weer iets waarvan je brein nog nooit had gehoord. Netflix schrijft er in ieder geval het volgende over: “Drie jaar na het winnen van Squid Game blijft Speler 456 vastbesloten om de mensen achter het spel te vinden en een einde te maken aan hun gemene sport. Gi-hun gebruikt dit fortuin om zijn zoektocht te financieren en begint op de meest voor de hand liggende plek: zoek de man in een scherp pak die ddakji speelt in de metro. Maar wanneer zijn inspanningen eindelijk resultaat opleveren, blijkt de weg naar het neerhalen van de organisatie dodelijker dan hij had gedacht: om het spel te beëindigen, moet hij het opnieuw betreden.”

26 december 2024 op Netflix

Kortom, we stappen de ring weer in en we zijn benieuwd of Gi-hun nu werkelijk iets heeft geleerd van zijn eerste deelname. Maar stiekem zijn we natuurlijk vooral heel nieuwsgierig welke spellen er nu weer worden bedacht, want we gaan er wel vanuit dat daar ook weer verse aanvoer in is. We weten het op 26 december, want dan is het tweede seizoen Squid Game te zien op streamingdienst Netflix.