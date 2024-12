Squid Game seizoen 2 is live op Netflix: bingen maar

Squid Game seizoen 2 is eindelijk live op Netflix. De serie is de grootste Netflx-hit allertijden en werd al door 330 miljoen mensen gekeken. We hebben met zijn allen al 2,8 miljard uur naar de Koreaanse serie gekeken. Nu komen daar heel veel uren bij, want het nieuwe, langverwachte tweede seizoen staat nu in zijn volledigheid op de streamingdienst.

Squid Game seizoen 2 nu live

Het is voor velen een tantaluskwelling, want we hebben op deze Tweede Kerstdag veelal geen tijd om er lekker voor te gaan zitten. De bingesessie wordt door velen uitgesteld tot dit weekend. In de rest van de wereld is het minder gebruikelijk om een tweede kerstdag te vieren. In ieder geval belooft het tweede seizoen weer opnieuw een show-element te hebben waarin mensen allerlei opdrachten moeten doen voor veel geld.