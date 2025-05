Squid Game seizoen 3-teaser toont mislukte opstand en ballenautomaat

De officiële vertelling van Netflix luidt: “Een mislukte rebellie, de dood van een vriend en een geheim verraad. In het derde en laatste seizoen van Netflix’ populairste serie, na de bloedige cliffhanger van seizoen 2, bevindt Gi-hun, alias Speler 456, zich op het dieptepunt van zijn leven. Maar de Squid Game stopt voor niemand, dus Gi-hun zal worden gedwongen om een aantal belangrijke keuzes te maken in het aangezicht van overweldigende wanhoop als hij en de overlevende spelers worden geduwd in dodelijker games die ieders vastberadenheid testen. Met elke ronde leiden hun keuzes tot steeds ernstigere gevolgen. Ondertussen hervat In-ho zijn rol als Front Man om de mysterieuze VIP’s te verwelkomen en zijn broer Jun-ho zet zijn zoektocht naar het ongrijpbare eiland voort, niet wetende dat er een verrader in hun midden is. Zal Gi-hun de juiste beslissingen nemen, of zal Front Man eindelijk zijn geest breken?”

Vanaf 27 juni op Netflix

Qua cast kunnen we veel bekende gezichten verwachten: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won en Jun Suk-ho, met nog een speciale gastrol van Park Hee-soon, die ook in het eerste seizoen zat. We zijn nieuwsgierig wat regisseur Hwang Dong-hyuk precies voor ons in petto heeft, en vooral voor Gi-hun. Het is een Koreaaanse serie die ons vaker heeft verbaasd, dus het zal ons niks verbazen als er nog een flinke twist in dat staartje van Squid Game zit. Squid Game seizoen 3 is vanaf 27 juni te zien op de streamingdienst.