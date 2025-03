AI-bedrijf Perplexity heeft een bijzondere nieuwe reclame gemaakt voor zijn tools. Het huurde niemand minder dan Squid Game-ster Lee Jung-jae in om iedereen nog even te helpen herinneren aan dat moment waarop Google’s AI adviseerde om lijm om een pizza te doen.

Squid Game

In de reclame, die voelt als een aflevering van Squid Game zien we hoe de ster drie vragen moet beantwoorden en dat doet hij met ‘Poogle’. Dus bijvoorbeeld: hoe verwijder je koffievlekken uit een wit shirt. Uiteindelijk heeft hij het antwoord goed omdat hij Perplexity gebruikt. De tweede vraag is hoe je zorgt dat kaas op een pizza blijft plakken. Het antwoord? “Gebruik verse, niet te natte mozzarella, gebruik geen lijm.” Een directe referentie aan het moment waarop Google’s AI iemand aanraadde om lijm om op een pizza te doen.

De derde vraag is ook een leuke: wie was de eerste Koreaanse acteur die een Emmy-award won? Daar heeft hij geen Perplexity voor nodig. Het is een grappige reclame, maar het is wel vooral bedoeld om Google een hak te zetten, zo lijkt het. Google’s AI Overviews, die in Google Zoeken een samenvatting geeft om je eerder bij je antwoord te krijgen. Het haalt informatie van websites maar laat het al meteen zien in Google Zoeken. Dan moet het die informatie wel van een goede bron halen: het raadde mensen aan om een achtste cup Elmer’s Glue in de saus te roeren om de kaas op de pizza te laten plakken. Oeps.

Perplexity

Google heeft bekendgemaakt dat het meer AI Overviews gaat tonen, terwijl Perplexity zich meer in de markt zet als een antwoordmachine in plaats van een zoekmachine. Het wil meteen laten zien wat het antwoord is, en dan ook het goede antwoord. Tegelijkertijd komen er ook problemen met zulke tools, want Perplexity wordt bijvoorbeeld momenteel aangeklaagd omdat het plagiaat zou plegen. Door juist de linkjes naar de bronnen over te slaan, wil het ‘sneller’ zijn, maar kopieert het eigenlijk het werk van anderen.

Het is dus de vraag of de reclame bij iedereen even goed overkomt, maar het inhuren van de ster uit een van de grootste Netflix-successen aller tijden is natuurlijk heel slim om je verhaal over de bühne te krijgen. In ieder geval kun je hieronder de reclame zien en zelf oordelen.