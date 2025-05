Dit zie je op Netflix in mei 2025: alle nieuwe films, series en specials

Netflix Kids & Family

Mighty Monsterwheelies: Seizoen 2 – 5 mei 2025

CoComelon: Seizoen 13 – 26 mei 2025

Netflix Live Events

Backlash: 2025 – 10 mei 2025

Netflix Tudum 2025: The Live Event – 1 juni 2025

Uitgelicht: Netflix Tudum 2025

Save the date! Op zaterdag 31 mei 2025 streamt Netflix live vanuit het Kia Forum in Los Angeles het grootste fan-event van het jaar: Tudum 2025: The Live Event. Vanaf 02:00 uur Nederlandse tijd (8 PM ET) zie je op Netflix een show vol wereldsterren, exclusieve premières, live-optredens en verrassende onthullingen.

Verwacht o.a. de sterren van aankomende en populaire titels zoals: Emily in Paris, Frankenstein, Happy Gilmore 2, Love is Blind, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America’s Sweethearts: Dallas Cowboy Cheerleaders, The Life List, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wednesday, WWE en nog veel meer.

Bekijk hieronder de officiële trailer en zet 31 meiin je agenda – deze avond wil je niet missen.