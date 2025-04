Voetbalouders: Nederlandse Netflix-serie laat zien hoe ouders langs de lijn ontsporen

Bekend gezicht achter en vóór de camera

Ilse Warringa – die bij het grote publiek doorbrak met De Luizenmoeder – is zowel het creatieve brein achter de schermen als te zien in de rol van Marenka. Warringa baseerde de serie deels op haar eigen ervaringen als voetbalmoeder. “Het idee kwam toen ik mezelf betrapte op fanatisme waar ik vroeger om lachte,” vertelde ze eerder in een interview. De cast bestaat verder uit onder anderen Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter en Edwin Jonker. De productie is in handen van Hollands Licht, dat eerder onder meer Zuidas en Ares maakte.

Herkenbaarheid troef

Wat Voetbalouders zo aantrekkelijk maakt, is de herkenbaarheid. Of je nu zelf langs het veld hebt gestaan, een kind op voetbal hebt of gewoon geniet van Nederlandse komedie – de situaties zijn universeel. De serie speelt slim in op de spanning tussen ouderschap, sociale verwachtingen en het onvermogen om de controle los te laten. Alles met een flinke dosis satire.