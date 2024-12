SkyShowtime Original over de legendarische keeper Peter Schmeichel

SkyShowtime heeft een eerste preview laten zien van de nieuwe Original Schmeichel. De documentaireserie die een kijkje geeft in het leven van Peter Schmeichel, een van ’s werelds grootste legendes in de voetbalgeschiedenis en een van de meest iconische keepers aller tijden.

De tweedelige documentaire neemt kijkers mee in Schmeichel zijn verbluffende 22-jarige voetbalcarrière en zijn leven buiten het veld. Met nooit eerder vertoonde persoonlijke archiefbeelden, interviews met Peter Schmeichel zelf, zijn familie en belangrijke figuren uit zijn voetbal- en privéleven. Zoals ondermeer Sir Alex Ferguson, Eric Cantona en Gary Neville. De documentaire geeft een intieme kijk in het leven van deze legendarische doelman.

Schmeichel

Schmeichel speelde een cruciale rol in de sensationele overwinning van het Deense nationale elftal tijdens het UEFA Europees Kampioenschap van 1992 en was een onmisbaar onderdeel van het meest succesvolle tijdperk van Manchester United onder Sir Alex Ferguson. Maar het is niet alleen het verhaal van een sporticoon en zijn succes, het is ook een ontroerend familieverhaal over triomfen, tegenslagen en persoonlijke bevrijding. Beide afleveringen zijn vanaf 9 februari 2025 te zien in alle landen waar SkyShowtime actief is.