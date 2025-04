Kat wil de wereld overnemen in Love, Death, and Robots Vol 4

We zitten nog middenin het nieuwe seizoen van You, hebben net Black Mirror klaar, of het volgende Netflix-paradepaardje staat alweer op de stoep: Love, Death, and Robots. Het vierde deel van deze lekker uit de pas lopende serie komt eraan en Netflix deelt alvast een nieuwe trailer en wat we ongeveer qua cast mogen verwachten.

Love, Death, and Robots

Wie Love, Death, and Robots kijkt zonder voorkennis, die zal het gevoel hebben dat hij in een serie is gevallen waar hij al heel veel van heeft gemist. Geen zorgen, gewoon blijven kijken, want het idee van deze reeks is juist dat je middenin een verhaal valt en daar even in wordt meegenomen. Vaak dystopische verhalen waarin de technologie al veel verder is, of waarin allerlei buitenaardse dingen gebeuren. Er is een gemene deler: het is altijd rauw. Rauwe emotie, rauwe, ranzige beelden, enzovoort.

De animatieserie heeft ons al drie seizoenen van allerlei verschillende werelden voorzien en daar komen er binnenkort een heel aantal bij. In het vierde seizoen is er bijvoorbeeld een aflevering over de Red Hot Chili Peppers, die ditmaal ineens in poppen zijn veranderd. Het toffe is dat de echte Peppers er wel aan meewerken, dus je kunt de poppenversie van de heren verwachten met de echte stemmen van Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante en Chad Smith. De regisseur van die aflevering is ook niet de minste: David Fincher.

Bizarre animatieserie

Verder kunnen we afleveringen verwachten over een een post-apocalyptische stad vol met bendes die volgens erecodes leven die we kennen uit Japanse televisieseries. Een aflevering waar op onze redactie naar wordt uitgekeken, want John Boyega, Ed Skrein, Sienna King en Rahul Kohli zijn erin te horen.