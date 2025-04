Netflix toont teaser van nieuwe seizoen Love, Death, and Robots

Black Mirror staat vanaf morgen op Netflix, maar er is een andere soms wat fijn onaangenaam aandoenende serie die binnenkort op de streamingdienst verschijnt. We hebben het over Love, Death, and Robots, de serie over robots, relaties en veel meer dan dat.

Love, Death + Robots

Het is geanimeerd, het is duister en het herinnert ons aan de mindere kanten van de mens en de mindere kanten van technologie. In het nieuwe seizoen Love, Death, and Robots zien we onder andere verhalen over kattengoden, poppen (bij voorbaat al griezelig du) en dinosaurussen. De science-fiction-serie verschijnt in mei en biedt 10 nieuwe verhalen over allerlei bizarre technologische snufjes, verrotte werelden en meer.

Curators van deze reeks zijn David Fincher, Tim Miller en Jennifer Yuh Nelson. De teasertrailer is nu verschenen en het geeft alvast een glimps van wat je voor heerlijke ellende je kunt verwachten als het vierde seizoen van de serie op 15 mei verschijnt.