Dit is de teaser van de nieuwe film van Jordan Peele: Him

Us, Get Out, Nope. Je kunt het aan Jordan Peele overlaten om een korte naam te kiezen voor zijn films, die toch vrij veelzeggend zijn. Zou dat ook het geval zijn bij zijn aankomende prent Him? De teasertrailer is nu uit.

Him

Him is een horrorfilm met Marlon Wayans (Air), Tyriq Withers (Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead), Julia Fox (Uncut Gems), Tim Heidecker (Nutcrackers) en Jim Jefferies (Legit). Het verhaal draait om een wide receiver die zijn hele leven en identiteit aan American football heeft gehangen. Op een heel belangrijk scoutmoment, wordt hij aangevallen door een fan en krijgt hij een heel dreigend hersentrauma. Gelukkig krijgt hij hulp van een heel beroemde quarterback die een eigen trainingsfaciliteit heeft met zijn beroemde vrouw, die influencer is. Die helpende hand heeft echter een keerzijde: hij gaat nogal een duistere kant op en trekt zijn cliënt erin mee.

Tierra Whack, Guapdad 4000 en Maurice Green zijn ook in deze film te zien: dat zijn hiphop-artiesten en een MMA-vechter. Jordan Peele is overigens niet de regisseur van deze film, want dat is Justin Tipping (Kicks), die het script ook zelf schreef met hulp van Zack Akers en Skip Bronkie. Peele is wel producent.