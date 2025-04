Voel de grimmige sfeer in de trailer van 28 Years Later

De nieuwe trailer van 28 Years Later is uit en hierin voelen we bijna hetzelfde als in de eerste film uit deze legendarische horrorfranchise: 28 Days Later uit 2002. Mocht je er niet bekend mee zijn, dan kun je deze trailer kijken en voel je het waarschijnlijk alsnog. Het is een vrij huiveringwekkende trailer waarin een groep bewapende mannen in een soort boobytrap terecht lijkt te komen waarna golven van geïnfecteerden te zien zijn die niet bepaald komen om de vrede te verspreiden. Zelfs de kerk is niet veilig.

28 Years Later

De nieuwe film vind plaats op Holy Island (Lindisfame), een Engels eiland waar in de film Jamie, Isla en Spike wonen (een koppel met hun 12-jarige zoon). Het gezin woont in een soort commune die helemaal ‘schoon’ is, maar als Jamie met Spike door het gebied moeten gaan dat wel barst van de geïnfecteerden, gaat het mis. 20 juni draait de film in de bioscoop.