Deze videoclip is gemaakt met 64 iPhones

Je hebt vast al gehoord van de film 28 Years Later die met een iPhone is geschoten, en de nieuwe clip van The Weeknd ook. Maar je kunt het ook anders aanpakken, namelijk door een videoclip te laten zien op 64 iPhones. Het geeft een grappig effect, omdat elke iPhone weer een ander beeld toont dat onder andere drie gezichten maakt, of juist heel veel verschillende. In ieder geval kijkt het als een kaleidoscoop, met soms zelfs nog een Droste-effect erdoorheen.

iPhone-clip

Het Droste-effect is dat effect waarbij je een beeld ziet overgaan in een foto van dat beeld, met weer een foto van dat beeld: het gaat oneindig door. In deze clip zitten daar ook delen van in, maar ook de ogen die soms op gekke plekken lijken te zitten: het maakt het een interessante video van de band OK Go, met het liedje A Stone Only Rolls Downhill.

Het duurde uiteindelijk 8 dagen en 1.043 takes om het allemaal voor elkaar te krijgen, dus het is de moeite waard om dit bijzondere project toch even te bekijken: