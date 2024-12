Nieuwe trailer 28 Years Later voelt bijna net zo indrukwekkend als de eerste

Het is een van de meest iconische filmmomenten van de moderne tijd: het verlaten Londen uit 28 Days Later. Dat heeft regisseur Danny Boyle destijds goed geregeld. Dat de film zelf ook nog briljant was, met de getalenteerde Cillian Murphy in de hoofdrol, maakte het helemaal af. Daarna volgde nog 28 Weeks Later, maar nu gaan we een stapje verder: 28 Years Later.

28 Years Later

Spoiler: het is niet precies 28 jaar later na de eerste film. Die verscheen namelijk in 2002 en speelde zich ook in dat jaar af. Wel draait het om wat er na die apocalyps allemaal is gebeurd en dan dus 28 jaar later. Dat wordt allemaal wederom opgetekend door regisseur Danny Boyle en de supergoede schrijver Alex Garland. Er is gekozen voor eenzelfde manier van filmmaken als 22 jaar geleden, namelijk rauw, zonder over-de-top CGI-toevoegingen.

De wereld is er namelijk niet bepaald beter op geworden, zo lang na de apocalyps. We volgen nu een jonge jongen die zijn zieke, stervende moeder wil redden, maar daarvoor een gevaarlijke wereld moet doorkruisen. Cillian Murphy komt in deze film niet meer langs, al kan hij nog een zombie worden (kijk maar goed in deze trailer…), maar verder zijn het Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson en Ralph Fiennes die ‘het’ moeten doen. Een heel andere cast, maar uit de nieuwe trailer blijkt: nog steeds datzelfde gevoel.

20 juni 2025 in de bioscoop

Wel moeten we er nog even op wachten tot we het hele avontuur meemaken: 28 Years Later is vanaf 20 juni 2025 in de bioscoop te zien.