Amazon Prime Video wordt weer duurder: dit is de schade

Ooit kostte het maar 2,99 euro en was het een no-brainer, sinds vorig jaar is het 4,99 euro geworden, maar daar komt dit jaar weer wat bij. Althans, als je de streamingdienst wil blijven kijken zonder reclame.

Prime Video wordt duurder

Waar veel streamingdiensten juist een goedkoper abonnement met reclame aanbieden, daar kiest Amazon voor de andere weg. Het stopt gewoon reclames in het huidige abonnement, maar biedt nieuw een abonnement aan zonder reclame. En dat abonnement kost meer. Je betaalt dan 2,99 euro extra per maand, waardoor Amazon Prime Video dus 7,98 euro gaat kosten. Het maakt Prime Video niet ineens een van de duurdere streamingdiensten: het is zelfs nog steeds een van de goedkoopste opties, maar het is wel een flink percentage waarmee je abonnement omhoog gaat.

Waarschijnlijk zullen veel mensen het even afwachten: hoe erg is het met die reclames? Is het zoals YouTube dat ten eerste steeds langere reclames toelaat en ook nog eens vaak in herhaling valt, of is het gewoon af en toe wat reclame voor iets wat je misschien wel leuk vindt en stoort het niet zo? Dat is nog even afwachten, maar juist omdat je huidige abonnement hierin doorloopt, kun je het even uitproberen. Dat omzetten gebeurt vanaf 26 augustus.