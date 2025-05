Nieuwe trailer Peacemaker is weer heerlijk humoristisch

Trek John Cena een superheldenpak aan en je hebt niet alleen Peacemaker, je hebt een heel grappige situatie. Eentje die John Cena al goed wist te gebruiken in Peacemaker seizoen 1, maar waar hij duidelijk meer van in huis heeft. De trailer voor het tweede seizoen van de HBO Max-serie is onthuld.

Peacemaker

Het is fijn om weer een live-actionserie van DC Comics te zien die meer de comedykant op gaat. Het is immers waar DC om bekend staat: enerzijds die pure duisternis die we kennen uit Batman en Penguin, maar anderzijds die grappige kant van Suicide Squad en dus ook deze serie. Ditmaal wordt Christopher Smith uitgelachen op een sollicitatiegesprek en niet door de minsten: Maxwell Lord (Sean Gunn), Hawkgirl (Isabela Merced) en Green Lantern Guy Gardner (Nathan Fillion). We weten al dat we deze drie personages gaan zien in Superman, maar ze hebben duidelijk ook iets toe te voegen aan het tweede seizoen van Peacemaker

Peacemaker heeft het echter ook druk met anderen, namelijk de 11th Street Kids, ook wel bekend als Leota Adebayo (Danielle Brooks), Vigilante (Freddie Stroma), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) en Steve Agee’s John Economos. Het zijn allemaal verschoppelingen en samen kunnen ze zich als een soort DC-Avengers verenigen. Of verenigt onze hoofdrolspeler vooral met zichzelf? Het is een doldwaze trailer. Seizoen 2 van Peacemaker verschijnt op 21 augustus op HBO Max.