F1: De Formule 1-film van Apple verschijnt al in juni

Apple heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn opwachting gemaakt in de Formule 1. Niet om nou zelf een eigen team te beginnen, maar om de film F1 op te nemen. Hierin speelt Brad Pitt een coureur die met pensioen is, maar daar door een vriend toch weer uit wordt getrokken om nog eens zijn strepen te verdienen in de racesport.

Apple’s F1

Althans, helemaal zijn eigen strepen zijn het niet, want ditmaal wordt Sonny Hayes niet zelf de coureur, dat laat hij over aan Joshua Pearce, gespeeld door Damson Idris. Er is al wat van de film ‘gelekt’ in de zin dat er ook echt een raceteam met eigen paddock was ontwikkeld, dat de afgelopen jaren een paar keer zijn opwachting maakte op Silverstone tijdens de echte Grand Prix.

Op 27 juni kun je in de bioscoop zien of het al die moeite waard is, want dan draait deze Apple-film in de bioscoop. Bekijk hieronder vast de nieuwe trailer.