Eerste teaser voor Apple’s F1-film bevat glimp van Max Verstappen

Apple werkt met Brad Pitt al een hele tijd aan een film over de Formule 1. Geen Drive to Survive-praktijken, maar een film waarin helemaal een eigen fictief team is opgezet dat ook daadwerkelijk vorig jaar -en dit jaar- te zien was op Silverstone voor opnames.

APXGP

De rijders van APXGP, zoals het team heet, zijn Sonny Hayes (Brad Pitt) en Joshua Pearce (Damson Idris), die je in de nieuwe trailer pal naast ‘onze’ Max Verstappen zien staan. Tof om te zien dat er zoveel bekende coureurs in de film zitten, maar dat het ook daadwerkelijk is gefilmd tijdens raceweekenden maakt het natuurlijk ook behoorlijk bijzonder.

De film, die wordt geproduceerd door onder andere de kampioen van vorig weekend, Lewis Hamilton, lijkt enorm getrouw te worden aan de sport. We hopen op de nodige rivaliteit tussen de rijders, maar het zal tegelijkertijd waarschijnlijk veelvuldig om de persoonlijke worstelingen gaan van Hayes, die uit de Formule 1 weg moest, toen zijn heil zocht in lagere raceklassen, om nu een jonge pupil in de Formule 1 te gaan helpen.

🗣️ @SMitchellF1: '#F1's 11th team is back – no, not Andretti, APX GP. Filming for the Apple/Brad Pitt movie is in full force again at Silverstone this weekend, 12 months on from where we saw its first proper public presence.' pic.twitter.com/ALHEf0jAdx — The Race (@wearetherace) July 4, 2024

F1

De film was een jaar lang een vrij groot mysterie, maar afgelopen weekend werd er eindelijk meer bekendgemaakt. We weten nu dat de prent geen Apex heet, zoals werd verwacht, maar F1, wat een vrij nietszeggende naam is. Ook is het Apple TV+-film die niet direct op de streamingdienst komt, maar eerst in de bios en wel vanaf 25 juni 2025 in de IMAX. De film heeft ook eindelijk zijn eerste bewegende beeld, check de teaser hier:

Regisseur van F1 is een man die wel van wanten weet als het om actiescenes gaat: Joseph Kosinski maakte eerder onder andere Oblivion en Top Gun: Maverick. En ja, dat Brad Pitt voor deze racefilm gestrikt is, dat kan natuuurlijk niet anders met zo’n naam. De film komt trouwens op een later moment wel exclusief naar Apple TV+, dus als je liever geen bioscopen bezoekt, dan hoeft F1 niet aan je neus voorbij te gaan.