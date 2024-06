Zo zit het nu met de Formule 1-film van Brad Pitt

Brad Pitt had een Formule 1-film in de maak, waarvan we vorig jaar tijdens de Gran Prix van Silverstone alvast een veelbesproken voorproefje kregen. Echter was de film lang gehuld in mysterie: was het een Apple TV-film, wat was precies de bedoeling? Inmiddels weten we een stuk meer, zelfs wanneer we deze nog steeds ongetitelde F1-prent kunnen verwachten.

Formule 1-film

Het is inderdaad een Apple TV-film en niemand minder dan Joseph Kosinski, de man achter Top Gun: Maverick, is de regisseur. De Formule 1-film met Brad Pitt blijkt een samenwerking te zijn tussen Apple en Warner Bros. In deze prent speelt Pitt Sonny Hayes, een coureur die niet echt heeft bestaan, al ging Brad Pitt er zeker vorig jaar tijdens de opnames van de film op Silverstone zo in op dat we stiekem geloven dat Sonny Hayes vroeger echt een coureur was.